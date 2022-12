Einladung zur Seenfachtagung 2023

Seen, Feuchtgebiete und natürlicher Klimaschutz in der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Lebensräumen



Donnerstag, 19. Januar 2022 von 10.00 bis 17.00 Uhr

und Freitag, 20. Januar 2022 von 9:30 bis 13:00 Uhr

im bUm – Betterplace Umspannwerk, Berlin, Paul-Lincke-Ufer 21



Mit diesem Schreiben laden wir Sie herzlich zur Seenfachtagung 2023 ein. Nach wie vor wird Seen,

Feuchtgebieten und deren Einzugsbereichen als Kohlenstoffsenken und Biodiversitäts-Hotspots zu

wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Nach wie vor werden Seen übernutzt, Moore trockengelegt,

Feuchtgebiete nicht wie erforderlich wieder vernässt. Mit der Seenfachtagung 2023 wollen wir den

Focus auf diese wertvollen Lebensräume stärken und gleichzeitig die Perspektive für Beiträge zum

natürlichen Klimaschutz in Deutschland und darüber hinaus erweitern.



Im ersten Teil der Fachtagung werden Forschungsergebnisse zu Klimawandel und Seen und das

Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz vorgestellt. Im zweiten Teil der Tagung geht es um die

Umsetzung von praktischen Projekten zum Schutz der Moore und der Biodiversität von Seen in

Deutschland.

Die Seenfachtagung wird veranstaltet von der Stiftung Living Rivers in Kooperation mit dem Global

Nature Fund, dem Netzwerk Lebendige Seen Deutschland und der GRÜNEN LIGA. Am 20. Januar

schließt sich an gleicher Stelle die Gründungsveranstaltung des Wassernetz Berlin mit Beiträgen aus

der Senatsverwaltung, aus dem Abgeordnetenhaus Berlin und aus der wasser- und seenbewegten

Zivilgesellschaft an.

Wir freuen uns sehr über Ihr Kommen.





Das Programm finden sie hier:

Seenfachtagung19Jan2023Einladung.pdf

SeenfachtagungProgramm19Jan2023.pdf

SeenfachtagungProgramm20Jan2023.pdf

Die Wilo-Foundation und der Deutschland-Achter sind Unterstützer des Netzwerks lebendiger Seen Deutschlands.

Die Seenfachtagung wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.