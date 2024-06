"Wasser-Gipfel"-Mahnwache am 14. Juni 2024

Die Folgen der Klimakrise und des Kohleabbaus machen auch vor der Spree nicht halt und so ist zu befürchten, dass sie in Zukunft kaum noch Wasser führen wird. Hinzu kommt die sich bereits in Umsetzung befindliche Schaffung von riesigen Tagebauseen, die als gigantische Verdunstungsflächen die Wassersituation noch verschärfen - nicht nur qualitativ durch Sulfat und Eisenoxideinträge, sondern auch quantitativ. Von der Spree ist aber nicht nur der Spreewald abhängig, sondern auch Millionen Trinkwasserhaushalte in Berlin und Brandenburg. Allein um den Müggelsee befinden sich rund 100 Brunnen, die für die Trinkwasserversorgung Berlins entscheidend sind.

Diesen Freitag, 14. Juni kommen deshalb in der Sächsischen Landesvertretung die Regierungschefs Michael Kretschmer (Sachsen), Kai Wegner (Berlin) und Dietmar Woidke (Brandenburg) zusammen, um über die Finanzierung des geplanten Elbüberleiters in die Lausitz zu beraten. Ihre favorisierte Lösung wäre ein Tunnel, der Elbwasser aus der Sächsischen Schweiz bis nach Bautzen transportiert und dort in die Spree einleitet. Bei den Verhandlungen soll es vor allem um die Verteilung der Baukosten gehen, die eigentlich der verursachende Kohlekonzern tragen sollte.

Unsere Bundeskontaktstelle Braunkohle fordert:

Keine Schaffung weiterer Monster-Seen in der Lausitz, die den Wasserverlust in der Region und damit der Spree künstlich für die nächsten Jahrhunderte erhöhen.

Je schneller der Kohleausstieg umgesetzt wird, desto kleiner werden die Tagebaurestlöcher!

Keine Abwälzung von Kohle-Folgekosten auf die Allgemeinheit!

Kein Bau zerstörerischer und unnützer Megapipelines für die Kohlelobby!

Kommt vorbei und unterstützt unsere Kundgebung und Aktion vor der Sächsischen Landesvertretung, um ein klares Zeichen zu setzen für das Wasser und gegen die Kohle. Da der Kampf ums Wasser sich durch die Klimakrise immer weiter verschärft, wollen wir diesen Gipfel nutzen, um für nachhaltige Wassergerechtigkeit zu demonstrieren.