Neue Studie ergibt: Pestizide in unseren Schlafzimmern

Wie die neue Studie “Pesticides In Our Bedroom“, welche von der Europäischen Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten" veranlasst wurde, ergibt, finden sich in ländlichen Regionen eingesetzte Pestizide durch Abdrift bzw. über die Luft in entfernten Gärten und Wohngebieten wieder. Die Studie verdeutlicht den ernstzunehmenden Belastungsweg von Pestiziden.

Durch die Entnahme von exempalrischen Hausstaubproben aus Schlafzimmern von Anwohner*innen landwirtschaftlich genutzer Gebiete aus vielen Mitgliedsstaaten konnte das Ergebnis festgestellt werden. Die entnommenen Proben wurden in einem französichen Speziallabor auf Rückstände von insgesamt 30 Pestiziden untersucht, wobei in allen 21 Proben der teilnehmenden Mitgliedsländer Pestizide nachgewiesen werden konnten. Durchschnittlich war der beprobte Hausstaub mit 8 Pestiziden kontaminiert. Erschreckenderweise konnten Pestizide, die nach Einschätzung der EU-Behörden in Verdacht stehen, krebserregend zu sein oder hormonell wirksame und fortpflanzungsschädliche Eigenschaften zu besitzen, nachgewiesen werden.

Der Fund von Pestiziden in unterschedlichen Konzentrationen und Zusammensetzungen weist darauf hin, wie belastend Pestizide für den Menschen sind. Demnach müssen wir zukünftig auf umwelt- und gesundheitsschonende Alternativen gesetzen. Genau dieses Ziel verfolgt die Europäische Bürgerinitiative (EBI) "Bienen und Bauern retten" und setzt sich für eine pestizidfreie Landwirtschaft in der EU ein. Außerdem soll so künftig die biologische Vielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen wiederhergestellt und die Landwirt*innen bei diesem Transformationsprozess unterstützt werden.

Um die Europäische Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten" zu unterstützen, kannst du hier noch bis zum 30. September online unterschreiben https://www.savebeesandfarmers.eu/deu!

Weitere Informationen:

Link zur Studie https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/pesticides_in_our_bedroom_report.pdf

Link zur gemeinsamen Pressemitteilung https://www.pan-europe.info/press-releases/2021/09/press-release-pesticides-our-bedrooms