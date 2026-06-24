Wildnis in Deutschland: Neue Broschüre erschienen

Die GRÜNE LIGA ist Teil der Initiative „Wildnis in Deutschland“, die sich für die Entwicklung und Sicherung von Wildnisgebieten einsetzt. Im Frühjahr diesen Jahres hat die Initiative eine neue Broschüre herausgebracht, die diverse Wildnisräume in Deutschland vorstellt und auf die Herausforderungen aufmerksam macht, vor denen diese Gebiete stehen.

Wildnisgebiete sind ausreichend große (weitgehend) unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, die dazu dienen, einen vom Menschen ungesteuerten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu gewährleisten. Diese Gebiete sind wichtig für den Naturschutz und für den Ökosystembestand, da sie helfen, die biologische Artenvielfalt zu bewahren und der Natur ermöglichen, sich ohne menschliche Einflüsse weiterzuentwickeln. Zudem kann Wildnis auch dabei helfen, die Folgen des Klimawandels zu lindern, denn gesunde Wälder, Moore und Auen wirken ausgleichend auf die extremen Wetterfolgen des Klimawandels und senken dauerhaft die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre.

Für die Wildnis in Deutschland gibt es konkrete Ziele. Eins davon ist, dass nach der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt bis 2030 sich die Natur auf mindestens 2 Prozent der Fläche Deutschlands in großflächigen Wildnisgebieten entwickeln kann. Bisher liegt der Anteil nur bei 0,62 Prozent. Um als Wildnisgebiet anerkannt zu werden, muss ein Gebiet eine mindestens 1.000 Hektar große Fläche umfassen. Für Flüsse und ihre Auen, Küsten, Moore und Seen sind auch 500 Hektar ausreichend. Die Kernzonen der Nationalparks und der Biosphärenreservate gelten ebenfalls als Wildnis.

Ein weiteres Ziel ist, dass bis 2030 mindestens 5 Prozent der Waldfläche Deutschlands bzw. 10 Prozent der Waldfläche im öffentlichen Eigentum als Flächen mit natürlicher Waldentwicklung (NWE) gelten. Dieses Ziel wurde von der deutschen Bundesregierung beschlossen und ist auch Teil der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Waldflächen mit einer Größe ab 0,3 Hektar können zu NWE-Flächen werden.

Für diese Ziele setzt sich auch die Initiative „Wildnis in Deutschland“ ein. Außerdem wollen wir gemeinsam mit unseren Bündnispartner*innen die Wildnisdebatte in Deutschland vorantreiben, denn Wildnisgebiete brauchen - neben Förderungen auf Bundesebene - einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft, um von dieser akzeptiert zu werden.

Die Broschüre könnt Ihr in digitaler Form hier herunterladen oder in Papierform in der Bundesgeschäftsstelle der GRÜNEN LIGA anfragen.