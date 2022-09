#SAVEODERDIE #saveoder

25. September, 14 Uhr

WORLD RIVERS DAY an der Oder – Aufruf zum Mitmachen!

Am 25. September 2022 findet der Welttag der Flüsse statt. Zu diesem Anlass planen wir eine Kanu-Aktion an der Oder in Kienitz (Oderbruch) um 14:00 Uhr.

Wir wollen uns gemeinsam die Bedeutung der Flüsse bewusst machen und deren wichtige Funktion als Lebensadern der Erde ehren.

Nach der kürzlichen Katastrophe, die sich direkt vor unseren Augen abspielte, ohne, dass wir eingreifen oder der Verursacher habhaft werden konnten, wollen wir uns an die Millionen Lebewesen, die in nur einem Moment ohne Rücksicht ausgelöscht wurden, erinnern.

Wir wissen alle, dass wir ohne sauberes Wasser nicht existieren können. Daher wollen wir das Bewusstsein gegen Gewässerverschmutzung schärfen und daran arbeiten, dass unsere Flüsse wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht werden.

Kommt am 25. September um 14 Uhr nach Kienitz an die Oder und paddelt mit!

Eingeladen sind außerdem angesehene Experten, die über die Oder berichten.

Wir freuen uns über kreative Banner, Schilder und andere Beiträge.

Wir bitten darum diese Pressemitteilung an Interessierte weiterzuleiten und auf unsere Petition https://innn.it/Fischsterben aufmerksam zu machen.

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Webseite: https://saveoderdie.net/

BUND-Infopunkt Oderbruch: www.uferloos.de/bund-infopunkt-oderbruch/

Die Kienitzer Bürgerinitiative solidarisiert sich mit dem „Aktionsbündnis lebendige Oder“. Dieser Zusammenschluss mehrerer Umwelt- und Naturschutzorganisationen kämpft seit einigen Jahren um den Erhalt des einzigartigen Ökosystems der Oder. https://saveoder.org/

Wenn ihr für die Oder spenden möchtet, könnt ihr das über das „Aktionsbündnis lebendige Oder“ hier unter „Spenden an SaveOder“ tun: https://rewilding-oder-delta.com/spenden/

Euer

BUND-Infopunkt Oderbruch

SAVE ODER DIE