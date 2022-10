Donnerstag, 03. November

19:30 Uhr MEZ

Paneltalk & Filmvorführung



In Albanien und in ganz Europa haben die Bürger ihre Stimme erhoben, um Europas größten Wildfluss, die Vjosa, zu schützen. In diesem Jahr hat die albanische Regierung zugehört und versprochen, einen Nationalpark einzurichten, um die Vjosa für immer zu schützen.

Wir sprechen mit Besjana Guri von EcoAlbania über den Erfolg der Kampagne und die Fortschritte bei der Einrichtung des Vjosa-Nationalparks. Als Mitglied der Nationalpark-Arbeitsgruppe in Albanien freuen wir uns, hier in Berlin direkt von ihr zu hören.



Für weitere Eindrücke präsentieren Matthias Leupold & Eric Berg ihren Kurzfilm "In the Name of Vjosa". Und die Living Rivers Foundation gibt Einblicke in den Flussschutz in Deutschland.



Details TBA

Diese Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Wir haben begrenzte Kapazitäten - bitte melden Sie sich unter diesem Link an: https://vjosanationalpark.splashthat.com

Patagonia Berlin

Münzstraße 10

10178 Berlin