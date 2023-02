Ergebnisse des Netzwerks Treffen Lebendige Seen Deutschland, der Seenfachtagung 2023 und der Gründung des Wassernetzes Berlin (18.-20.01.2023)

Zwischen dem 18. und 20. Januar 2023 fanden das Jahrestreffen des Netzwerks Lebendige Seen Deutschland und die Seenfachtagung in Berlin statt, die aufgrund der Pandemie seit einigen Jahren nicht mehr stattgefunden hatten.

Die Stiftung Living Rivers, Global Nature Fund (GNF), die GRÜNE LIGA und Lebendige Seen Deutschland freuten sich, dass sie über 120 Teilnehmer an drei Tagen zusammenbringen konnten.

Am 18. fand das Netzwerktreffen von Lebendige Seen Deutschland in den Geschäftsstellen der DUH in Berlin statt. Nach einer Begrüßung durch Thomas Schaefer und Katja Weickmann, Leiter der Abteilung Naturschutz bzw. für die Abteilung Lebendige Seen & Wasser und Programmmanagerin beim GNF, konnten die Mitglieder ihre Arbeit und die Ergebnisse ihrer Seenforschung in ganz Deutschland vorstellen.

Der Nachmittag war fruchtbar für den Austausch und bot auch die Gelegenheit, die Projekte 2023 des Netzwerks Lebendige Seen Deutschland zu diskutieren. Beispielsweise wurden Aktionen und Projekte im Harzvorland, am Geiseltalsee (Bergbaufolgelandschaft Halle-Leipzig), am Quellteich des Rheins in der Schweiz sowie im Oderdelta, das von Verschmutzung und künstlicher Bebauung bedroht ist, ins Auge gefasst.

Hier können Sie auf die verschiedenen Präsentationen zugreifen, die von den Mitgliedern des Netzwerks gehalten wurden:

Thomas Schaefer und Katja Weickmann, GNF: Eröffnung, Begrüßung, Stand des Netzwerks und Interne Kommunikation

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Rüdiger Mauersberger, Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlandschaft e.V.: Ist der Rückgang der Characeengesellschaften noch aufzuhalten? Das E+E- Vorhaben „Chara-Seen“.

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Silke Oldorff, Stechlinsee: Der Große Stechlinsee – Sorgenkind oder Hoffnungsträger

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Katja Weickmann, GNF: Ideenwettbewerb "Natur barrierefrei erleben"

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Thomas Schaefer, GNF: European Living Lakes Association (ELLA) & Biodiversity Climate Project (IKI)

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Aktuelle Entwicklungen an den Netzwerkseen und Aktivitäten der Partner :

Volker Kromrey, GF Bodensee-Stiftung : Aktuelle und zukünftige Projekte am Bodensee – kleine Auswahl

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Seenfachtagung 2023: 19.01.2023

Am nächsten Tag, dem 19. Januar, trafen sich die Teilnehmer und Organisatoren ab 10 Uhr am betterplace Umspannwerk (bUm) am Paul-Lincke Ufer in Berlin. Mehr als 80 Teilnehmer gaben sich die Ehre.

Nach einer Begrüßung und Einführung durch Thomas Schaefer, GNF, und Michael Bender, Leiter der Bundeskontaktstelle Wasser bei der GRÜNEN LIGA und Leiter der Wasserpolitik der Stiftung Living Rivers, konnte die Tagung beginnen.

Michael Bender, Leiter der Bundeskontaktstelle Wasser bei der GRÜNEN LIGA und Leiter der Wasserpolitik der Stiftung Living Rivers, und Thomas Schaefer, GNF.

Sie war in die folgenden zwei Schwerpunkte und Hauptthemen der Diskussion unterteilt:

Klimawandel an Seen und Perspektiven für Natürlichen Klimaschutz In Deutschland

Thomas Greiber (Bundesamt für Naturschutz – BfN) : Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Michael Bender (Stiftung Living Rivers) : Blitzlichtstudie Klimawandel an Seen

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Dr. Robert Schwefel (Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei – IGB) : Seen im Klimawandel: Beobachtungen und modellgestützte Prognosen

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein



Prof. Dr. Tobias Krüger (Humboldt Universität Berlin) : Klimawandel in Berlin und Brandenburg – das CliWac-Projekt

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Dr. Ralf Köhler (Landesumweltamt Brandenburg) : Gewässerstrukturgüte von Seen und das DBU-Projekt: SuBoLakes (Sustainable Boating on Lakes in Germany)

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Sabrina Schulz (Deutsche Umwelthilfe – DUH) : Natürlicher Klimaschutz mit Auen, Mooren, Feuchtgebieten

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Natürlicher Klimaschutz an Seen und Feuchtgebieten in der Umsetzung

Bas Spanjers (ARGE KlimaMoor) : Paludikultur und Moorschutz in Brandenburg

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein

Gesprächsrunde Natürlicher Klimaschutz an Seen und Feuchtgebieten in der Umsetzung – Impulse von :

Dr. Thomas Schaefer, Dr. Edith Reck-Miethe, Frank Apffelstaedt, Bas Spanjers und Volker Kromrey.

Frank Apffelstaedt (Naturschutzring Dümmer) : Röhrichtrenaturierung am Dümmer

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein



Dr. Edith Reck-Mieth (Wasser Otter Mensch) : Projektideen aus der Holsteinischen Schweiz (SH) zur Umsetzung des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein



Volker Kromrey (Bodensee-Stiftung) : Kleingewässer und natürlicher Klimaschutz am Bodensee

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein



Dr. Thomas Schaefer (Global Nature Fund – GNF) : Zusammenfassung nächste Schritte des Netzwerks Lebendige Seen Deutschland

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein



Seenfachtagung 2023 und Gründung des Wassernetzes Berlin: 20.01.2023

An diesem zweiten und letzten Tag der Seenfachtagung fanden sich ab 9:30 Uhr über 80 Teilnehmer im bUm ein. Michael Bender (GRÜNE LIGA Berlin e.V.) und Manfred Schubert (Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz BLN e.V.) eröffneten die Tagung mit ein paar einführenden Worten zum dritten Thema: Seen und Feuchtgebiete in Berlin.

Michael Bender und Manfred Schubert.

Eine außergewöhnliche Podiumsdiskussion wurde von dem neuen Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz Berlin, Stefan Richter, und Dr. Silke Karcher, Staatssekretärin für Umwelt und Klimaschutz, geführt.

Dr. Silke Karcher

Auch die umweltpolitischen Sprecher*innen aus dem Abgeordnetenhaus beehrten uns mit ihrer Anwesenheit und berichteten über Gewässerschutz im politischen Raum. Anwesend waren:

Danny Freymark, MdA - CDU

Felix Reifschneider, MdA – FDP

Nina Lerch, MdA – SPD

Katalin Gennburg, MdA – DIE LINKE

Benedikt Lux, MdA – Bündnis 90/Die Grünen

(Felix Reifschneider, Benedikt Lux, Katalin Gennburg, Nina Lerch, Danny Freymark)

Dieser Tag war speziell der Gründung des Wassernetzes Berlin, ehemals Aktionsnetz Kleingewässer, gewidmet. Christian Schweer, Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN) e.V. , stellte die Partner, Ziele, Maßnahmen und Aktionsradien des Wassernetzes Berlin vor.

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein



Darauf folgte der Vortrag von Antje Köhler, SenUMVK Berlin, über die ökologische Situation der Berliner Seen und Kleingewässer vor dem Hintergrund des klimatischen und demografischen Wandels.

die Präsentation wird in Kürze verfügbar sein



Auftaktveranstaltung des Wassernetzes Berlin: 20.01.2023