Spree Festival in Cottbus vom 7. bis 10. Mai 2026

Ein Aufruf an alle, die Brandenburgs Wasser zukunftsfähig machen wollen

Das Strandbad Cottbus/Chóśebuz verwandelt vom 7. bis 10. Mai 2026 unter dem Motto "zusammen fließen" die Ufer der Spree in einen lebendigen Lern- und Begegnungsort.

Trockene Sommer, sinkende Grundwasserspiegel und Nutzungskonflikte sind schon längst Normalität. Vor allem die Spree steht unter großem Druck von Dürren, fossilen Konzernen und intensiver Nutzung. Ziel ist es, die Wasserkrise sichtbarer zu machen, Zusammenhänge zu verstehen und Lösungen zu entwickeln. Das Festival bietet einen Raum, in dem Fakten, lokale Initiativen und politische Forderungen "zusammen fließen".

Das erwartet Euch:

Eröffnung mit einem Spree-Bankett

Vielfältige Workshops & Vorträge u.a. zur Wasserkrise in Brandenburg, zum Wasserverbrauch von KI & Rechenzentren, zu den Auswirkungen von Kohlekraftwerken & Tagebaurestseen sowie zur Wasserwende von unten

Praktische Aktionen wie Floßbau, Graffiti-Workshop, Drachenbootfahren und Protest-Gießkannen gestalten sowie kostenlose Kanus, um die Spree selbst zu erkunden

Exkursionen wie Wasserspaziergänge entlang der Spree oder zum Ostsee

Konzerte mit Skaprifischer, Jacke Schwarz & DJanes

Kulturprogramm mit Ausstellungen, Filmvorführungen, Performances und Theater

Das ausführliche Programm findet Ihr hier.

Alle weiteren Infos und Anmeldung unter: https://flusscamps.org/spree-festival/

Ihr müsst weder Eintritt noch für die Essensausgabe zahlen. Spenden sind aber herzlich willkommen!

Ihr könnt flexibel teilnehmen – für einzelne Programmpunkte, als Tagesgäste oder für das ganze Wochenende mit Camping vor Ort. Auch wenn der Weg nach Südbrandenburg für manche etwas weiter ist: Es lohnt sich!