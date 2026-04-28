Spree Festival in Cottbus vom 7. bis 10. Mai 2026

Das Strandbad Cottbus/Chóśebuz verwandelt vom 7. bis 10. Mai 2026 unter dem Motto "zusammen fließen" die Ufer der Spree in einen lebendigen Lern- und Begegnungsort.
Trockene Sommer, sinkende Grundwasserspiegel und Nutzungskonflikte sind schon längst Normalität. Vor allem die Spree steht unter großem Druck von Dürren, fossilen Konzernen und intensiver Nutzung. Ziel ist es, die Wasserkrise sichtbarer zu machen, Zusammenhänge zu verstehen und Lösungen zu entwickeln. Das Festival bietet einen Raum, in dem Fakten, lokale Initiativen und politische Forderungen "zusammen fließen".
Das ausführliche Programm findet Ihr hier.
Alle weiteren Infos und Anmeldung unter: https://flusscamps.org/spree-festival/
Ihr müsst weder Eintritt noch für die Essensausgabe zahlen. Spenden sind aber herzlich willkommen!
Ihr könnt flexibel teilnehmen – für einzelne Programmpunkte, als Tagesgäste oder für das ganze Wochenende mit Camping vor Ort. Auch wenn der Weg nach Südbrandenburg für manche etwas weiter ist: Es lohnt sich!