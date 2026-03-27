Praktikumsplatz „Wohnwende“

Der Bundesverband der GRÜNEN LIGA bietet ein zweimonatiges Praktikum im Bereich Wohnen an.
- Zeitraum: September bis Oktober 2026 (ca. 2 Monate)
- Ort: Bundesgeschäftsstelle der GRÜNEN LIGA (Berlin-Prenzlauer Berg)
- Art: Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums (unvergütet)
- Bewerbungsfrist: 30. April 2026
Ausschreibung (PDF)
Die GRÜNE LIGA hat sich in den letzten Jahren als eine zentrale Anlaufstelle zum Thema Wohnsuffizienz entwickelt. Wir beraten und vernetzen Kommunen sowie andere Akteur*innen, die sich um eine soziale und umweltgerechte Verteilung von Wohnraum bemühen. Außerdem setzen wir uns auf politischer Ebene für notwendige Reformen ein. Im Herbst 2026 organisieren wir eine Fachtagung und begleiten die Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Hierfür können wir Unterstützung gebrauchen. Im Austausch bieten wir spannende Einblicke und Erfahrungen für Dein Praktikum.
Deine Aufgaben
- Mitwirkung bei der Konzeption und Durchführung von Workshops mit Kommunen und sozialen Trägern
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung einer Fachtagung, inklusive Vor- und Nachbereitung
- Unterstützung bei der Netzwerkarbeit mit Kommunen und sozialen Trägern
- Erstellen von Grafiken und Texten für unsere Webseite und Social-Media-Kanäle
- Unterstützung der Arbeitsabläufe in der Bundesgeschäftsstelle
Wir bieten
- ein praxisnahes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
- die Möglichkeit, Aufgaben mit Gestaltungsspielraum umzusetzen und eigene Ideen einzubringen
- Begleitung und Wissensvermittlung in einem dynamischen Themenfeld mit hoher politischer Relevanz
- Einblicke in die Arbeit eines gemeinnützigen Umweltverbands
Dein Profil
- Bachelor (Stadtplanung/Stadtentwicklung, Architektur oder verwandte Fächer)
- Interesse an Nachhaltigkeitsthemen, insbesondere Wohnsuffizienz
- Interesse an Politikberatung, Netzwerkarbeit und der Organisation entsprechender Veranstaltungen
- Kreativität und Freude am Verfassen von Texten sowie an grafischer Gestaltung
- Grundkenntnisse von Social Media und Grafikprogrammen sind von Vorteil
- selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
Für Rückfragen zur inhaltlichen Ausrichtung der Praktikumsstelle wende Dich gern an:
Arthur Haus
Referent für Wohnen
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030 204 47 45
Wir freuen uns über Bewerbungen mit kurzem Motivationsschreiben, Lebenslauf und ggf. zwei bis drei Arbeitsproben per E-Mail an:
Daniel Griffon
Bundesgeschäftsführung
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