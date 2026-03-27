Praktikumsplatz „Wohnwende“

Der Bundesverband der GRÜNEN LIGA bietet ein zweimonatiges Praktikum im Bereich Wohnen an.

Zeitraum: September bis Oktober 2026 (ca. 2 Monate)

Ort: Bundesgeschäftsstelle der GRÜNEN LIGA (Berlin-Prenzlauer Berg)

Art: Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums (unvergütet)

Bewerbungsfrist: 30. April 2026

Ausschreibung (PDF)

Die GRÜNE LIGA hat sich in den letzten Jahren als eine zentrale Anlaufstelle zum Thema Wohnsuffizienz entwickelt. Wir beraten und vernetzen Kommunen sowie andere Akteur*innen, die sich um eine soziale und umweltgerechte Verteilung von Wohnraum bemühen. Außerdem setzen wir uns auf politischer Ebene für notwendige Reformen ein. Im Herbst 2026 organisieren wir eine Fachtagung und begleiten die Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Hierfür können wir Unterstützung gebrauchen. Im Austausch bieten wir spannende Einblicke und Erfahrungen für Dein Praktikum.

Deine Aufgaben

Mitwirkung bei der Konzeption und Durchführung von Workshops mit Kommunen und sozialen Trägern

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung einer Fachtagung, inklusive Vor- und Nachbereitung

Unterstützung bei der Netzwerkarbeit mit Kommunen und sozialen Trägern

Erstellen von Grafiken und Texten für unsere Webseite und Social-Media-Kanäle

Unterstützung der Arbeitsabläufe in der Bundesgeschäftsstelle

Wir bieten

ein praxisnahes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld

die Möglichkeit, Aufgaben mit Gestaltungsspielraum umzusetzen und eigene Ideen einzubringen

Begleitung und Wissensvermittlung in einem dynamischen Themenfeld mit hoher politischer Relevanz

Einblicke in die Arbeit eines gemeinnützigen Umweltverbands

Dein Profil

Bachelor (Stadtplanung/Stadtentwicklung, Architektur oder verwandte Fächer)

Interesse an Nachhaltigkeitsthemen, insbesondere Wohnsuffizienz

Interesse an Politikberatung, Netzwerkarbeit und der Organisation entsprechender Veranstaltungen

Kreativität und Freude am Verfassen von Texten sowie an grafischer Gestaltung

Grundkenntnisse von Social Media und Grafikprogrammen sind von Vorteil

selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise

Für Rückfragen zur inhaltlichen Ausrichtung der Praktikumsstelle wende Dich gern an:

Arthur Haus

Referent für Wohnen

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030 204 47 45

Wir freuen uns über Bewerbungen mit kurzem Motivationsschreiben, Lebenslauf und ggf. zwei bis drei Arbeitsproben per E-Mail an:

Daniel Griffon

Bundesgeschäftsführung

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