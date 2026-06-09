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Auf nach Strasbourg: Demonstration gegen die Deregulierung von Neuer Gentechnik am 16. Juni 2026

Gemeinsam stoppen wir neue Gentechnik und Patente auf unseren Äckern und Tellern

Demo am 16. Juni 2026 von 8 bis 12 Uhr, vor dem Europäischen Parlament in StrasbourgKurz vor der entscheidenden Abstimmung im Europaparlament lädt eine breite Koalition aus Bäuer*innen, Züchter*innen, Verarbeitenden, Händler*innen, Imker*innen, Umweltschützer*innen, Menschenrechtsorganisationen und Verbraucher*innen zur Demonstration gegen den völlig inakzeptablen Gesetzesentwurf zu Neuer Gentechnik (NGT) ein.

Wann? 16. Juni 2026 von 8 bis 12 Uhr

Wo? Vor dem Europäischen Parlament in Strasbourg,
1 Allée du Printemps, Strasbourg, FR 67070

Warum? Am 17. Juni 2026 wird das Europaparlament über die Deregulierung von Pﬂanzen abstimmen, die mit Neuer Gentechnik hergestellt wurden.

Sollte dieses Gesetz verabschiedet werden, würden wesentliche EU-Sicherheitsvorkehrungen für knapp 90 Prozent aller zu erwartenden NGT-Pﬂanzen wegfallen. Das bedeutet: Keine verpﬂichtende Risikoprüfung für NGT-Pﬂanzen. Kein Schutz vor Gentechnik-Verunreinigungen und keine Haftungsregeln im Schadensfall. Keine verpﬂichtenden Nachweisverfahren. Keine Rückholbarkeit der NGTs aus der Umwelt. Keine Kennzeichnungspﬂicht vom Endprodukt und damit keine Wahlfreiheit für Verbraucher*innen. NGT-Pﬂanzen könnten ungewollt und unkontrollierbar in unser Saatgut, auf unsere Felder und in unsere Lebensmittel gelangen – ohne dass die Menschen davon wissen. Das missachtet das EU-Vorsorgeprinzip und die Rechte von Lebensmittelerzeugenden und Verbraucher*innen selbstbestimmt zu entscheiden, was sie anbauen und essen.

Zudem würde das Gesetz den Weg ebnen für eine neue Patentflut auf Saatgut. Bäuer*innen und Saatgutzüchter*innen würden einem massiven Risiko von Patentklagen, rechtlichen Drohungen und der Abhängigkeit von multinationalen Gentechnik-Konzernen ausgesetzt. Die vielfältige Züchtung und Unabhängigkeit Europas wären bedroht. Deshalb sind Patente auf Saatgut, deren Produkte und genetische Eigenschaften zu verbieten.

Wir fordern das Europaparlament auf, diesen gefährlichen Deal abzulehnen und gegen den Gesetzesvorschlag zu stimmen.

Die Menschen haben das Recht zu wissen, was in ihren Lebensmitteln enthalten ist. Züchter*innen, Bäuer*innen und Verarbeiter*innen – ob konventionell oder biologisch – müssen das Recht und die Möglichkeit behalten, gentechnikfreies Saatgut und Lebensmittel zu erzeugen. Patente auf Leben sind zu verbieten. Das EU-Vorsorgeprinzip ist zu sichern.

Auf nach Straßburg, um den Gesetzesentwurf zur Deregulierung von Neuen Gentechnik-Pﬂanzen zu stoppen und faire, transparente, demokratische und vorsorgliche Gentechnik-Regeln in Europa zu verteidigen!

Kategorie: Gentechnik
Veröffentlicht: Dienstag, 09. Juni 2026 18:15 | Drucken | E-Mail

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