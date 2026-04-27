Wieviel Bergbau erträgt die Erde? Ressourcenverbrauch auf dem Prüfstand

Herzliche Einladung zur Fachtagung vom 4. bis 6. September 2026 im Osterzgebirge

Wie viel Bergbau kann unsere Erde verkraften – und welche Verantwortung tragen wir dabei? Vom 4. bis 6. September 2026 laden wir herzlich zu einer zweitägigen Fachveranstaltung ein. Im Mittelpunkt steht der geplante Lithiumabbau vor Ort – ebenso wie weltweite Entwicklungen rund um den begehrten Rohstoff. Dabei treffen ökologische Sorgen, wirtschaftliche Interessen und Fragen der globalen Gerechtigkeit aufeinander.

Am Samstag kommen wir miteinander ins Gespräch: Bei Fachvorträgen, Workshops und einem Besuch in der Projektregion lernen wir unterschiedliche Perspektiven kennen und können Fragen austauschen. Am Sonntag möchten wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Anschließend lernen wir konkrete Handlungsimpulse für eine gerechtere Nutzung von Rohstoffen kennen.

Eingeladen sind alle, die interessiert, engagiert und offen für Austausch sind – Menschen aus Kirche, Zivilgesellschaft, Initiativen und Gruppen, die sich für eine umweltbewusste und gerechte Zukunft einsetzen möchten. Beiträge werden auf Deutsch oder Englisch übersetzt.

Übernachtungsgäste bitten wir um eine Teilnahmegebühr von 50 Euro. Wir bitten um eine frühzeitige Anmeldung (bis spätestens 14. Juni 2026) unter folgendem Link.

Bei Fragen wendet Euch gern an Jens Weber (GRÜNE LIGA Osterzgebirge) unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .