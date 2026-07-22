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Pestizide sollen dauerhaft genehmigt werden – schreibt jetzt Euren EU-Abgeordneten!

Menschliche Gesundheit, Bienen und nachhaltige Landwirtschaft sind bedroht

Bienen wären durch die Aufweichung der Schutzstandards besonders bedroht.Die Europäische Union berät aktuell auf Vorschlag der konservativen Fraktion über Änderungen im europäischen Pestizidrecht. Umwelt- und Gesundheitsorganisationen warnen davor, dass wichtige Schutzstandards abgeschwächt werden könnten. Nach Einschätzung des federführenden Pestizid Aktions-Netzwerks (PAN Germany) würden dadurch unter anderem Zulassungsverfahren für Pestizide erleichtert und der Schutz von Mensch, Natur und Umwelt erheblich geschwächt werden.

Die GRÜNE LIGA unterstützt den Aufruf von PAN Germany mit aller Kraft. Gemeinsam mit sehr vielen europäischen Organisationen setzt sich PAN Germany dafür ein, dass die europäischen Pestizidvorschriften nicht aufgelockert, sondern wirksame Schutzstandards für Gesundheit, biologische Vielfalt sowie eine zukunftsfähige Landwirtschaft erhalten und gestärkt werden.

Besonders betroffen wären nach Einschätzung der beteiligten Organisationen Bestäuber wie Bienen, die Artenvielfalt, unsere Gewässer sowie die Gesundheit von Verbraucher*innen und Landwirt*innen. Gleichzeitig wird betont, dass nachhaltige Landwirtschaft und wirksamer Pflanzenschutz kein Widerspruch sein müssen.

Macht mit und werdet jetzt aktiv!

Über ein Online-Tool von PAN Germany habt Ihr die Möglichkeit, Eure Abgeordneten im EU-Parlament direkt zu kontaktieren und sie dazu aufzufordern, sich für starke Pestizidregelungen auszusprechen: Schreibt jetzt Euren EU-Abgeordneten!

Jede E-Mail zählt. Gemeinsam können und müssen wir dazu beitragen, dass der Schutz von Gesundheit, Umwelt und Artenvielfalt auch künftig Vorrang vor einer weiteren Deregulierung des Pestizidrechts hat.

Kategorie: Pestizide
Veröffentlicht: Mittwoch, 22. Juli 2026 13:36 | Drucken | E-Mail

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