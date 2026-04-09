Ein Jubiläumsjahr für Nachhaltigkeit, Nachbarschaft und Kiezkultur

Berlin, 09.04.2026. Seit 1996 steht der Markt im Prenzlauer Berg für regionalen Bio-Einkauf, kurze Wege zwischen Erzeuger*innen und Verbraucher*innen sowie für gelebte Nachbarschaft. Als erster Ökomarkt im ehemaligen Ost-Berlin hat er sich zu einem festen Bestandteil des Kiezlebens entwickelt.

Jeden Donnerstag verwandelt sich die Wörtherstraße am Kollwitzplatz in einen lebendigen Treffpunkt: Rund 40 Händler*innen aus Berlin und dem Umland bieten Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau an – nach dem Prinzip „vom Feld direkt auf den Markt“.

Das Sortiment reicht von frischem Obst und Gemüse über Backwaren, Milch- und Fleischprodukte bis zu Wildkräuter und Kunsthandwerk. Einige der Händler*innen sind seit der ersten Stunde dabei und prägen den Charakter des Marktes bis heute. Besonders beliebt ist das vielfältige Bio-Street-Food-Angebot, der Ökomarkt als kulinarischer Treffpunkt, der den Markt zu weit mehr als einem Einkaufsort macht: zu einem Ort der Begegnung, des Austauschs und der gelebten Kiezkultur.

Jubiläumsjahr 2026: Ein Markt feiert sich und seine Nachbarschaft

Zum 30-jährigen Jubiläum ist ein abwechslungsreiches Jahresprogramm geplant. Über Frühjahr, Sommer und Herbst hinweg finden zahlreiche Aktionen statt, die den Ökomarkt als sozialen und kulturellen Ort stärken und neue Besucher*innen ansprechen sollen.

Geplant sind unter anderem:

Mitmachaktionen für Kinder und Familien

Straßentheater und Livemusik

Kleidertausch-Events, DJs und vieles mehr

Ein Ort mit Wirkung – seit drei Jahrzehnten

30 Jahre Ökomarkt am Kollwitzplatz stehen für nachhaltiges Wirtschaften, regionale Wertschöpfung und eine starke Nachbarschaft. Das Jubiläum setzt bewusst ein Zeichen für eine lebendige, sozial engagierte und ökologische Stadtgesellschaft. Der Markt findet ganzjährig jeden Donnerstag von 12 bis 19 Uhr am Kollwitzplatz statt.

Weitere Informationen findet Ihr auf der Webseite unseres Berliner Landesverbandes.