Bist auch du der Meinung, dass Lebensmittel nachhaltig und fair produziert werden sollten? Und hast du Lust, mit den eigenen Händen anzupacken? Dann bist du genau der Richtige:

Mach mit bei „Hof mit Zukunft“ und erlebe den direkten Austausch mit Landwirt*innen – denn Essen und Landwirtschaft gehen uns alle an!

Um den Dialog von Landwirtschaft und Zivilgesellschaft zu fördern, organisiert "Wir haben es satt!" seit fünf Jahren die deutschlandweite Aktion „Hof mit Zukunft“. Mit Erfolg: Mehr als 100 Betriebe haben bereits teilgenommen – von kleinbäuerlichen Höfen bis Agrarholdings. Und rund 250 Aktivist*innen und Engagierte etwa aus der Klima- und Umweltschutzbewegung sind in den landwirtschaftlichen Alltag eingetaucht und haben spannende Gespräche geführt.

Wann? Vom 18. bis 21. Juni 2026 (Donnerstagabend bis Sonntagmorgen)

Was? Zu zweit oder zu dritt besucht ihr einen Betrieb und packt dort an zwei Arbeitstagen mit an. Dabei kommt ihr ins Gespräch und entwickelt gemeinsam Ideen davon, wie eine zukunftsfähige Landwirtschaft aussehen kann.

Wie? Trage dich bis zum 25. Mai über das Bewerbungsformular für die Aktion ein und teile darin deine Interessen mit. Es werden passende Gruppen gebildet und der Kontakt zu den Landwirten hergestellt. Es ist auch möglich, sich direkt als Gruppe zu bewerben.

An der Aktion beteiligen sich vielfältige landwirtschaftliche Betriebe deutschlandweit. Du kannst dir aussuchen, was dich interessiert und was du näher kennenlernen willst: Klein- oder Großbetrieb, konventionell oder bio, mit oder ohne Tierhaltung, Energieerzeugung, Weiterverarbeitung, Direktvermarkung – die Auswahl ist groß.

„Hof mit Zukunft“ ist eine Dialog-Aktion des „Wir haben es satt!“-Bündnisses. Es besteht aus rund 60 Organisationen aus den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung, Klima-, Tier- und Umweltschutz, Wohlfahrt, Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit. Das Bündnis demonstriert seit 2011 gemeinsam für eine sozial gerechte Agrar- und Ernährungswende.

Anmeldung und weitere Infos unter: https://www.wir-haben-es-satt.de/hof-mit-zukunft