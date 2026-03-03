UNverkäuflich!
Dieser Wald ist der Kohlegrube im Weg.
Gesteinsabbau
Wir vernetzen Initiativen gegen den Raubbau an oberflächennahen Rohstoffen.
Wasser
Europas letzte wilde Flüsse retten!
Wohnen
Wohnraum im Bestand mobilisieren!
Jetzt Fördermitglied der GRÜNEN LIGA werden!

Initiative Transparente Zivilgesellschaft


Exkursion zu Streuobstwiesen am Köppchensee am 15. März 2026

Führung mit Graswurzelökologen Wolfgang Heger

Streuobstwiese

Als Begleitprogramm zu unserem fachlichen Austausch zu den Streuobstprojekten der GRÜNEN LIGA im Rahmen unserer Bundesmitgliederversammlung am Samstag, 14. März 2026 bieten wir am Sonntag, 15. März 2026 um 10:45 Uhr eine Exkursion zu den Streuobstwiesen am Köppchensee an.

Der Köppchensee liegt im Norden Berlins, im ehemaligen Grenzgebiet zwischen Lübars und Blankenfelde. Entstanden ist der vier Hektar große See durch Torfabbau. Er wurde dann viele Jahre als Mülldeponie genutzt. Seine Lage am Todesstreifen der Mauer ließ auf einem Gebiet von insgesamt ca. 60 Hektar ein besonderes Mosaik von Kleinstbiotopen entstehen. Neben Streuobstwiesen finden sich hier auch Moore, Bruchwald und Trockenrasen – eine für Großstädte sehr seltene offene Landschaft mit einer großen Artenvielfalt.

Die Exkursion zu den Streuobstwiesen führt der Graswurzelökologe Wolfgang Heger von der GRÜNEN LIGA Berlin. Die Führung endet am Café Traktorista im StadtGut Blankenfelde, wo die Gelegenheit zur gemeinsamen Einkehr besteht.

  • Wann: Sonntag, 15. März 2026, 10:45 Uhr (Dauer der Führung ca. 1,5 bis 2 Stunden)
  • Wo: Haltestelle des Busses 107 „Am Wäldchen“ in Blankenfelde (Pankow)
  • Anfahrt: Tram M1 (z.B. ab Friedrichstraße) Richtung Niederschönhausen/Schillerstraße bis Haltestelle „Hermann-Hesse-Straße/Waldstraße“, dann Umstieg in Bus 107 Richtung Schildow

Um Anmeldung wird gebeten unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Kategorie: Streuobst
Veröffentlicht: Dienstag, 03. März 2026 18:02 | Drucken | E-Mail

Termine

Naturmarkt Tharandter Wald
07 März 2026
09:00 - 13:00
Saatguttauschbörse in Tharandt
08 März 2026
14:00 - 16:00
Vernetzung Soziale Wohnraumakquise
10 März 2026
14:00 - 15:30
Webinar für Pat*Innen des Wassernetzes
12 März 2026
17:00 - 18:30
Ganzen Kalender ansehen

Hier Alligator abonnieren

alligatorgruenundbissig

Aktuelle Seite: Startseite Themen & Projekte Streuobst Exkursion zu Streuobstwiesen am Köppchensee am 15. März 2026