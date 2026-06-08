Mitradeln bei der „Tour de Natur“ 2026

Auch diesen Sommer wird wieder geradelt! Vom 25. Juli bis 9. August können motivierte Radfahrer*innen wieder an der Fahrraddemo teilnehmen. Die „Tour de Natur“ führt dieses Jahr von Frankfurt am Main nach Erfurt und setzt ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität, nachhaltige Lebensweisen und die Energiewende.

Unterwegs sind Exkursionen, Kundgebungen und Workshops mit Menschen, die lokal aktiv sind, geplant. Auf der Agenda stehen die Fahrradstadt Frankfurt, die Folgen der A49, selbstverwaltete Projekte in Marburg sowie die bäuerliche Landwirtschaft bei Eisenach.

Seit über 35 Jahren rollt die „Tour de Natur“ durchs Land. Sie entstand im Zuge des Protests gegen den Bau der Thüringer Waldautobahn. Jahr für Jahr wird sie unter dem Dach der GRÜNEN LIGA Dresden komplett ehrenamtlich organisiert und ist eine „Mitmachtour“ für Jung und Alt.

Seid dabei und meldet Euch jetzt auf tourdenatur.net an!