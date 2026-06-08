Filmdoku über Kohlewiderstand in der Lausitz jetzt frei im Netz zu sehen
Gesteinsabbau
Wir vernetzen Initiativen gegen den Raubbau an oberflächennahen Rohstoffen.
Wasser
Europas letzte wilde Flüsse retten!
Wohnen
Wohnraum im Bestand mobilisieren!
UNverkäuflich!
Dieser Wald ist der Kohlegrube im Weg.
Jetzt Fördermitglied der GRÜNEN LIGA werden!

Initiative Transparente Zivilgesellschaft


Mitradeln bei der „Tour de Natur“ 2026

Route: "Tour de Natur" 2026Auch diesen Sommer wird wieder geradelt! Vom 25. Juli bis 9. August können motivierte Radfahrer*innen wieder an der Fahrraddemo teilnehmen. Die „Tour de Natur“ führt dieses Jahr von Frankfurt am Main nach Erfurt und setzt ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität, nachhaltige Lebensweisen und die Energiewende.

Unterwegs sind Exkursionen, Kundgebungen und Workshops mit Menschen, die lokal aktiv sind, geplant. Auf der Agenda stehen die Fahrradstadt Frankfurt, die Folgen der A49, selbstverwaltete Projekte in Marburg sowie die bäuerliche Landwirtschaft bei Eisenach.

Seit über 35 Jahren rollt die „Tour de Natur“ durchs Land. Sie entstand im Zuge des Protests gegen den Bau der Thüringer Waldautobahn. Jahr für Jahr wird sie unter dem Dach der GRÜNEN LIGA Dresden komplett ehrenamtlich organisiert und ist eine „Mitmachtour“ für Jung und Alt.

Seid dabei und meldet Euch jetzt auf tourdenatur.net an!

Kategorie: Verkehr
Veröffentlicht: Montag, 08. Juni 2026 18:15 | Drucken | E-Mail

Termine

30 Jahre Ökomarkt: Die Junge Welt zu Gast auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz
18 Juni 2026
12:00 - 19:00
Ökomarkt am Kollwitzpltz, Wörtherstraße 10435 Berllin
30 Jahre Ökomarkt: Bauen statt Hauen – Der Abenteuerspielplatz KOLLE 37 zu Gast auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz
18 Juni 2026
14:00 - 18:00
Ökomarkt am Kollwitzplatz, Wörtherstraße 10435 Berlin
Blue Community Berlin empfängt Erin O'Donnell
18 Juni 2026
15:00 - 17:00
aquarium (Skalitzer Straße 6, 10999 Berlin, U1/U3/U8 Kottbusser Tor)
Exkursion zu Grau- und Regenwassermanagement am Potsdamer Platz
19 Juni 2026
14:00 - 16:00
Innenhof der Bernburger Straße 22, 10963 Berlin
Ganzen Kalender ansehen

Hier Alligator abonnieren

alligatorgruenundbissig

Aktuelle Seite: Startseite Themen & Projekte Verkehr Mitradeln bei der „Tour de Natur“ 2026