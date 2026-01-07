Vernetzung zu Wohnraummobilisierung wächst

GRÜNE LIGA schafft neue Angebote

Die Aktivierung von Wohnraum im Bestand ist eine der zentralen Herausforderungen für Kommunen. Immer mehr Städte führen Programme und Strategien ein, um sich dem Thema anzunehmen. Doch das Handlungsfeld ist neu und der Austauschbedarf groß. Die GRÜNE LIGA reagiert auf diesen Bedarf mit mehreren Vernetzungsangeboten.

Ergänzend zum „Interkommunalen Netzwerk Wohnsuffizienz“, welches seit 2024 existiert, wurden zuletzt zwei weitere Runden initiiert. So fand im November 2025 ein erstes Vernetzungstreffen mit Fokus auf Wohnungstausch und Wohnungswechsel statt, welches regelmäßig wiederholt werden soll. Am 20. Januar 2026 wird außerdem eine Vernetzungsrunde zu sozialer Wohnraumakquise stattfinden.

Das Netzwerk Wohnsuffizienz hat sich in der Vergangenheit unter anderem mit den Themen Beratung und Informationskampagnen zu Vermietung, Umbau und gemeinschaftlichen Wohnformen, Vermittlung von Untermiete sowie (partizipative) Planverfahren beschäftigt.

Die vierteljährlich stattfindenden, digitalen Treffen beginnen stets mit einem öffentlichen Vortrag zu einem Fokus-Thema mit anschließender Diskussion. Im zweiten Teil findet ein Austausch zu aktuellen Vorhaben, Herausforderungen und Erfolgen statt. Dieser zweite Part ist auf Kommunen mit aktiven Programmen beschränkt.

Möchtet Ihr an einem Vernetzungstreffen teilnehmen oder über zukünftige Vorträge informiert werden? Dann wendet Euch bitte an unseren Referenten für Wohnen, Arthur Haus, unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .