Save the Date: Tagung am 08.10.2026 zeigt Wege zu einer bedarfsgerechten Verteilung von Wohnraum im Bestand auf

Tagung: Win-win im BestandStatistisch gesehen gibt es in Deutschland ausreichend Wohnraum für alle. Bei einer Tagung am 8. Oktober 2026 in Berlin werden wir der Frage nachgehen, wie ungenutzter Wohnraum mobilisiert und eine bedarfsgerechte Verteilung unterstützt werden kann.

Die thematischen Schwerpunkte bilden Instrumente zur Unterstützung von Wohnungswechsel und Homeshare (aka Wohnen für Hilfe). Dazu gucken wir über den deutschen Tellerrand nach Belgien und in die Schweiz. Ergänzend werden Workshops zur Schaffung altersgerechten Wohnraums, zum Zusammenspiel von Suffizienz und Vergesellschaftung und zu neuen Eigentumsstrukturen für Einfamilienhäuser angeboten. 

Die Tagung richtet sich primär an Entscheider*innen und Anwender*innen in Kommunen, Wohnungsbauunternehmen oder sozialen Trägern.

