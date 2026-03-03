Venetzungsangebot Soziale Wohnraumakquise

Bezahlbarer Wohnraum ist schwer zu finden - insbesondere für marginalisierte Personen. Viele Kommunen und soziale Träger unterstützen daher durch Vermittlung und teilweise auch Untervermietung von Wohnraum. Ob soziale Wohnraumakquise bzw. -vermittlung oder Ankauf von Belegungsrechten: Viele Prozesse ähneln sich - insbesondere bei der Ansprache privater Eigentümer*innen. Um den Wissensaustausch zu fördern, haben die GRÜNE LIGA, die Welcome Alliance und Tür an Tür ein neues Vernetzungsformat initiiert.

Das Angebot richtet sich an Kommunen und soziale Träger mit aktiven Programmen, ist aber auch offen für Interessierte. Jedes Treffen behandelt ein Fokusthema. Außerdem besteht Raum für Vernetzung und Austausch.

Zum Auftakt unserer neuen Vernetzungsrunde berichtete am 20. Januar 2026 das Projekt "Wir brauchen dein Vitamin B" über Strategien der Ansprache von Vermieter*innen. Beim nächsten Treffen am 10. März 2026 wird Xenion Einblicke in Kooperationen mit jungen Wohngenossenschaften geben. Die Anmeldung findet über diesen Link statt.

Bei Interesse und Fragen meldet Euch bitte bei Arthur Haus, unserem Referenten für Wohnen, per E-Mail an