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Anmeldung und Programm für Wohnraum-Tagung veröffentlicht

Am 8. Oktober 2026 in Berlin und online

Tagung: Win-Win im BestandUnter dem Titel "Win-Win im Bestand – Wege zu einer bedarfsgerechten Verteilung von Wohnraum" organisiert die GRÜNE LIGA am 8. Oktober 2026 eine Fachtagung in Berlin. Euch erwartet ein praxisnahes Programm mit internationalen Gäst*innen und Themen wie Wohnungstausch, Belegungsvorgaben, zirkuläre Wohnraumnutzung und Homeshare.

Eine Teilnahme ist sowohl online als auch vor Ort in Berlin (im Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Prenzlauer Berg) möglich. Meldet Euch dafür bitte per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bei Arthur Haus, unserem Referenten für Wohnen, an. Wer in Präsenz dabei sein möchte, möge bitte bis 30. Juni 2026 zwei Sätze zur Motivation beifügen, da die Zahl der Plätze begrenzt ist.

Dank einer Förderung des Umweltbundesamtes ist die Teilnahme kostenfrei.

Vollständiges Programm (PDF)

Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Kategorie: Wohnen
Veröffentlicht: Mittwoch, 10. Juni 2026 11:40 | Drucken | E-Mail

Termine

30 Jahre Ökomarkt: Die Junge Welt zu Gast auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz
18 Juni 2026
12:00 - 19:00
Ökomarkt am Kollwitzpltz, Wörtherstraße 10435 Berllin
30 Jahre Ökomarkt: Bauen statt Hauen – Der Abenteuerspielplatz KOLLE 37 zu Gast auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz
18 Juni 2026
14:00 - 18:00
Ökomarkt am Kollwitzplatz, Wörtherstraße 10435 Berlin
Blue Community Berlin empfängt Erin O'Donnell
18 Juni 2026
15:00 - 17:00
aquarium (Skalitzer Straße 6, 10999 Berlin, U1/U3/U8 Kottbusser Tor)
Exkursion zu Grau- und Regenwassermanagement am Potsdamer Platz
19 Juni 2026
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Innenhof der Bernburger Straße 22, 10963 Berlin
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