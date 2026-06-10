Anmeldung und Programm für Wohnraum-Tagung veröffentlicht

Am 8. Oktober 2026 in Berlin und online

Unter dem Titel "Win-Win im Bestand – Wege zu einer bedarfsgerechten Verteilung von Wohnraum" organisiert die GRÜNE LIGA am 8. Oktober 2026 eine Fachtagung in Berlin. Euch erwartet ein praxisnahes Programm mit internationalen Gäst*innen und Themen wie Wohnungstausch, Belegungsvorgaben, zirkuläre Wohnraumnutzung und Homeshare.

Eine Teilnahme ist sowohl online als auch vor Ort in Berlin (im Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Prenzlauer Berg) möglich. Meldet Euch dafür bitte per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bei Arthur Haus, unserem Referenten für Wohnen, an. Wer in Präsenz dabei sein möchte, möge bitte bis 30. Juni 2026 zwei Sätze zur Motivation beifügen, da die Zahl der Plätze begrenzt ist.

Dank einer Förderung des Umweltbundesamtes ist die Teilnahme kostenfrei.

Vollständiges Programm (PDF)