Online-Vortrag und Vernetzungstreffen am 11. Juni 2026 um 10:30 Uhr

Anstatt über Bewohner*innen von Einfamilienhäusern zu sprechen, sollten wir das Gespräch suchen. Wie dabei Veränderungen angestoßen werden können und welche weiteren Faktoren entscheidend sind, das zeigen zwei Masterarbeiten von Luisa Friedler (TU Berlin) und Till Wrase (TU Dortmund).

Am 11. Juni 2026 um 10:30 Uhr stellen die beiden ihre Arbeiten vor. Anschließend findet eine Diskussion mit Vertreterinnen der Beratungsstellen aus Freiburg und Göttingen statt. Wenn Du bei diesem 45-minütigen Online-Termin dabei sein möchtest, bitten wir um formlose Anmeldung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bei Arthur Haus, unserem Referenten für Wohnen.

Im Anschluss findet das Treffen der Interkommunalen Vernetzung Wohnsuffizienz statt. Weitere Informationen dazu gibt es ebenfalls unter der obigen E-Mailadresse.