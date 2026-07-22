Save the Date: Halbjahrestreffen der GRÜNEN LIGA zu Rechenzentren am 7. November 2026

Immer mehr Bürgerinitiativen setzen sich vor Ort mit den Auswirkungen neuer Rechenzentren auseinander – vom hohen Wasser- und Energieverbrauch bis hin zum Flächenbedarf. Um diese Initiativen miteinander ins Gespräch zu bringen, lädt die GRÜNE LIGA im Rahmen ihres Halbjahrestreffens am Samstag, 7. November 2026 ab 11 Uhr zur Vernetzung nach Berlin ein. Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

In unserer Pressemitteilung vom 28. Juni 2026 haben wir auf die ökologischen Auswirkungen von Rechenzentren insbesondere auf trockene Regionen wie Brandenburg hingewiesen. Vor dem Hintergrund dieser besorgniserregenden Entwicklungen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung der Erfahrungsaustausch, die Vernetzung der Initiativen und die gemeinsame Entwicklung von Strategien, um das Thema noch stärker in die öffentliche mediale Debatte zu bringen.