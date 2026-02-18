Dialog am Groß Glienicker See

Der Groß Glienicker See, durch dessen Mitte die Berlin-Brandenburger Landesgrenze verläuft, hat – ebenso wie der benachbarte Sacrower See – in den vergangenen Jahrzehnten einen drastischen Rückgang des Wasserstands verzeichnet. Dies verändert nicht nur die wertvollen Lebensräume wie die artenreiche Röhrichtzone des grundwassergespeisten Gewässers. Auch seine Bedeutung als beliebtes Bade- und Angelgewässer sowie ortsbildprägendes Landschaftselement steht unter Druck.
Im Rahmen der Dialogveranstaltung bringen wir Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wasserwirtschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit zusammen, um aktuelle Herausforderungen und mögliche Zukunftsperspektiven zum Groß Glienicker See zu diskutieren. Dabei soll an die laufende Debatte über mögliche Maßnahmen zur Stabilisierung des Seespiegels angeknüpft und der Frage nachgegangen werden, wie der ganzheitliche Schutz des Gewässers und des Landschaftswasserhaushalts gelingen kann.
Diese Dialogveranstaltung wird von unserem Berliner Landesverband für das Projekt Wassernetz Berlin organisiert.
