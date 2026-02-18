Dialog am Groß Glienicker See

Vor-Ortbegehung am Mittwoch, 25. Februar 2026 ab 15:30 Uhr

Der Groß Glienicker See, durch dessen Mitte die Berlin-Brandenburger Landesgrenze verläuft, hat – ebenso wie der benachbarte Sacrower See – in den vergangenen Jahrzehnten einen drastischen Rückgang des Wasserstands verzeichnet. Dies verändert nicht nur die wertvollen Lebensräume wie die artenreiche Röhrichtzone des grundwassergespeisten Gewässers. Auch seine Bedeutung als beliebtes Bade- und Angelgewässer sowie ortsbildprägendes Landschaftselement steht unter Druck.

Im Rahmen der Dialogveranstaltung bringen wir Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wasserwirtschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit zusammen, um aktuelle Herausforderungen und mögliche Zukunftsperspektiven zum Groß Glienicker See zu diskutieren. Dabei soll an die laufende Debatte über mögliche Maßnahmen zur Stabilisierung des Seespiegels angeknüpft und der Frage nachgegangen werden, wie der ganzheitliche Schutz des Gewässers und des Landschaftswasserhaushalts gelingen kann.

Programm:

15:30 Uhr Vor-Ort-Begehung

16:00 Uhr Begrüßung und Einführung (Wassernetz Berlin, GRÜNE LIGA)

16:10 Uhr CliWaC Projekt: Climate and Water under Change:

Emerging challenges and strategies for coordinated action in the model region Berlin-Brandenburg

Prof. Ferdinand Hellweger, Technische Universität Berlin

Bewertung vorliegender wissenschaftlicher Befunde aus Sicht der TASKFORCE

Achim Haid-Loh, Task Force „Rettet den Groß Glienicker See“ & BI Schützt Potsdam e.V.

Manfred Schubert, Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V.

Moderation: Michael Bender, GRÜNE LIGA & Stiftung Living Rivers

Diese Dialogveranstaltung wird von unserem Berliner Landesverband für das Projekt Wassernetz Berlin organisiert.

Wie freuen uns über Eure Anmeldung bis 24. Februar 2026 unter

Treffpunkt: