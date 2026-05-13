Online-Seminar zum World Fish Migration Day am 28. Mai 2026 um 18:00 Uhr

Der World Fish Migration Day ist ein internationaler Aktionstag, welcher alle zwei Jahre gefeiert wird, um auf die Bedeutung von Wanderfischen und frei fließenden Flüssen aufmerksam zu machen. Anlässlich des Aktionstages unterstützt die GRÜNE LIGA ein gemeinsames Online-Seminar der Stiftung Living Rivers als Teil der Rivers for Climate Coalition und der AG Wasser des Forums Umwelt und Entwicklung.

In unserem Seminar werden wir von Plänen hören, vier Dämme am Snake River in den USA zu entfernen, wodurch bessere Lachswanderungen und ein besserer Zugang zu weitläufigen Laichgebieten ermöglicht werden. Der Vjosa River in Albanien wurde zum ersten Fluss-Nationalpark erklärt. Gleichzeitig sind viele unberührte Flüsse im Namen vor allem kleiner Wasserkraftentwicklungen mit erheblichen Rückschlägen konfrontiert. Die Blue Heart of Europe Campaign wird uns dazu einige Einblicke geben.

Das Online-Seminar wird auf Englisch stattfinden und Präsentationen, Videoclips sowie ein Flussgespräch beinhalten. Das Seminar wird aufgezeichnet. Mit der Registrierung stimmst Du der Aufzeichnung und der Online-Veröffentlichung im Internet sowie der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten für die Teilnahme am Seminar zu.

Kayeloni Scott, Geschäftsführende Direktorin, Columbia Snake River Campaign

Amelie Huber, Euronatur, Blue Heart of Europe – Balkan Rivers

Moderator: Michael Bender, Stiftung Living Rivers / GRÜNE LIGA

Vollständiges Programm (PDF)

Für technische Fragen steht Sara Phung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , für Fragen zum Programm Michael Bender unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Verfügung.