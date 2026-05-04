Wassernetz Berlin lädt zum Fahrrad-Dialog an Pankower Gewässern ein

Der Lietzengraben, der Fließgraben und die Laake sind Nebengewässer der Panke und Teil des komplexen Gewässernetzes der ehemaligen Rieselfelder auf der Barnimer Hochfläche im Nordosten Berlins. Im Zuge der Siedlungsentwicklung wurden sie vielerorts vertieft, begradigt oder kanalisiert. Dennoch stellen sie einen bedeutsamen Lebensraum für zahlreiche, teils seltenen Tier- und Pflanzenarten dar.

Während der Lietzengraben heute in eine ökologisch bedeutsame Landschaft innerhalb von Schutzgebieten eingebettet ist, sind die Laake und der Fließgraben stärker von urbanen Nutzungen geprägt und weitgehend begradigt.

Als berichtspflichtige Fließgewässer stehen sie alle im Fokus bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie – deren Ziele bislang jedoch größtenteils verfehlt werden.

Wie steht es um den ökologischen Zustand dieser Gewässer? Und wie können wir gemeinsam dazu beitragen, sie zu schützen und zu fördern? Gemeinsam mit der Stadtnatur-Rangerin Alexandra Cielas sowie interessierten Bürger*innen, Fachleuten und lokalen Engagierten wollen wir diesen und weiteren Fragen im Rahmen einer Fahrradtour durch das Gebiet nachgehen.

Datum: Montag, 11. Mai 2026

Uhrzeit: 14:00-17:30 Uhr

Treffpunkt: S-Bahnhof Buch (13125 Berlin)

Wir freuen uns über Deine Anmeldung bis zum 10. Mai 2026 unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ankündigung der Fahrrad-Dialogveranstaltung (PDF)