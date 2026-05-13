Filmdoku über Kohlewiderstand in der Lausitz geht online

„Lacoma – der Kohle im Weg“ jetzt frei im Netz zu sehen

Cottbus, 13.05.2026. Ab dem heutigen 13. Mai ist die preisgekrönte Filmdokumentation „Lacoma – der Kohle im Weg“ nun frei im Internet abrufbar. Sie zeigt den Widerstand gegen die Abbaggerung des Ortes Lacoma durch den Braunkohletagebau Cottbus-Nord, der heute als „Cottbuser Ostsee“ bekannt ist. Die Umweltgruppe Cottbus präsentiert den von ihr selbst produzierten Film nun auf Vimeo und der Homepage www.der-kohle-im-weg.de. Am vergangenen Donnerstag wurde die Dokumentation auf dem Brandenburgischen Festival des Umwelt- und Naturfilms in Potsdam ausgezeichnet.

„Seit der überfüllten Premiere im März 2025 in Cottbus wurde die Dokumentation in etwa 40 Veranstaltungen bundesweit gezeigt und diskutiert sowie von drei Filmfestivals ins Programm aufgenommen. Trotzdem konnten wir nicht allen Interessierten eine für sie passende Veranstaltung anbieten. Deshalb haben wir uns entschieden, die Doku nun frei verfügbar im Internet zu veröffentlichen.“ sagt René Schuster, Initiator und Autor von „Lacoma – der Kohle im Weg“.

Zum Inhalt der Dokumentation:

1992 wird erstmals ein Dorf aus Protest gegen den Braunkohleabbau besetzt: Lacoma. Junge Menschen aus der Lausitz führen als „Neusiedler“ einen Kampf weiter, der schon in der DDR begann. Es geht um ein Dorf, eine wertvolle Landschaft und um unseren Umgang mit Energie. Zugleich wird Lacoma ein besonderer kultureller Freiraum in der Lausitz. Er wird in Brüssel und Berlin, auf Dächern und Bäumen, mit Kunstaktionen und Gerichtsverfahren verteidigt, letztlich aber 2007 durch den Kohlekonzern zerstört. Fünfzehn Jahre nach den letzten Protesten treffen sich damals Aktive wieder und lassen uns an ihren Erinnerungen teilhaben. Was bleibt von dem Ort, der ihr Leben über Jahre geprägt hat? Was sagt uns der Kampf um Lacoma heute? Persönliche Erinnerungen und eindrucksvolle Zeitdokumente lassen eine bewegende Chronik der Vorgeschichte des heutigen „Cottbuser Ostsees“ entstehen.

Auf der Internetseite www.der-kohle-im-weg.de sind weitere Informationen zur 41minütigen Dokumentation und zur Geschichte des Lacoma-Konfliktes verfügbar. Die Produktion wurde von der Umweltgruppe Cottbus, dem Sonnencent-Förderprogramm der Elektrizitätswerke Schönau (EWS) sowie zahlreichen privaten Spender*innen finanziert.

Links:

Ganzen Film schauen: Vimeo

Infos zum Film: www.der-kohle-im-weg.de

Preisträger des Brandenburgischen Festival des Umwelt- und Naturfilms 2026: https://oekofilmtour.de/preistraeger