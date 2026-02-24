Lacoma-Dokumentation am 12. März 2026 erneut in Berlin

Am 12. März 2026 um 19 Uhr lädt das Umweltnetzwerk GRÜNE LIGA zur Filmdokumentation „Lacoma – der Kohle im Weg“ ins ACUDKino in der Veteranenstraße 21 ein. Im Anschluss an den Film kann das Publikum mit Zeitzeug*innen und dem Autor des Films ins Gespräch kommen.

Von Cottbus bis ins Wendland ist die Doku über den Kohlewiderstand in Lacoma (Lausitz) bei zahlreichen Veranstaltungen seit ihrer Premiere im März 2025 zu sehen gewesen. Im Herbst letzten Jahres haben wir den Film erstmalig nach Berlin geholt. Aufgrund der hohen Nachfrage zeigen wir ihn nun erneut - diesmal im Rahmen der Langen Nacht des Naturschutzes des 38. Deutschen Naturschutztages (DNT).

Trailer: Lacoma - Der Kohle im Weg

1992 wird erstmals ein Dorf aus Protest gegen den Braunkohleabbau besetzt: Lacoma. Junge Menschen aus der Lausitz führen als „Neusiedler“ einen Kampf weiter, der schon in der DDR begann. Es geht um ein Dorf, eine wertvolle Landschaft und um unseren Umgang mit Energie. Zugleich wird Lacoma ein besonderer kultureller Freiraum in der Lausitz. Er wird in Brüssel und Berlin, auf Dächern und Bäumen, mit Kunstaktionen und Gerichtsverfahren verteidigt, letztlich aber 2007 durch den Kohlekonzern zerstört.

Fünfzehn Jahre nach den letzten Protesten treffen sich damals Aktive wieder und lassen uns an ihren Erinnerungen teilhaben. Was bleibt von dem Ort, der ihr Leben über Jahre geprägt hat? Was sagt uns der Kampf um Lacoma heute?

ACUDKino (Veteranenstraße 21, 10119 Berlin)

Donnerstag, 12. März 2026

19 Uhr Film mit anschließendem Gespräch

Alle weiteren Termine der Filmtour: www.der-kohle-im-weg.de