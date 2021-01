FlussFilmFest der GRÜNEN LIGA startet im Januar mit Doku gegen Plastikmüll im Rhein

Am Sonnabend, den 9. Januar 2021 wird das diesjährige FlussFilmFest der GRÜNEN LIGA mit dem Film "From Source to Sea" eröffnet. In dem Film wird ein Aktivist begleitet, der mit einem Surfbord aus Plastikmüll den Rhein hinab fährt. Anschließend wird es mit Matthias Goerres, Sprecher des BUND Bundesarbeitskreises Meer und Küste eine Diskussion zur immer stärker zunehmenden Vermüllung mit Plastik in Flüssen geben. Insgesamt werden in diesem Jahr vier Filme über Flüsse in Europa gezeigt. Die Auswahl der diesjährigen Streifen befassen sich weiter mit der Rückkehr des Bibers in der Saale (Thüringen), die wirtschaftlichen und kulturellen Interessenskonflikte entlang der Rhône (Frankreich) und die hoffnungsvollen Proteste gegen die Wasserstraße E40 an der Weichsel (Polen). Corona-bedingt werden die Filme in diesem Jahr erstmalig online präsentiert.

„Mit dem FlussFilmFest wollen wir die Gesellschaft für den Zustand unserer Gewässer sensibilisieren. In Europa gibt es beinahe keine frei fließenden Flüsse mehr. Die letzten Wildflüsse werden von Staudämmen und Wasserkraftwerken bedroht. Wir wollen unserem Publikum von der Bedrohung unserer Gewässer berichten, auf die schwerwiegenden Langzeitfolgen aufmerksam machen. Aber wir wollen auch Auswege und Lösungsansätze zeigen und Geschichten von erfolgreichen Protesten erzählen. Vor allem aber wollen wir uns von Schönheit frei fließender Gewässer verzaubern lassen“, erläutert Farina Hoffmann von der GRÜNEN LIGA den Hintergrund des seit fünf Jahren etablierten FlussFilmFestes.

Seit 2016 veranstaltet der Bundesverband GRÜNE LIGA e.V. in Anlehnung an das kalifornische Wild &Scenic Film Festival Film- und Diskussionsabende, um für mehr Gewässerschutz einzustehen. Gemeinsam mit Expert*innen werden politische und individuelle Handlungsoptionen besprochen, wie man im Alltag aktiv werden kann.



….

Programm und Anmeldung FlussFilmFest

09.01.2021, 17 Uhr: "From Source to Sea" (OmU) mit Matthias Goerres

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwocOCorDovGNG0MQbYOcMSQJfknrm2a0Iv

16.01.2021, 17 Uhr: "Biber an der Saale bei Rudolstadt/Thüringen" (DEU) mit Stephan Gunkel

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsceqgrD8oG9bL0svIMMjL8riPacIa1AJ7

23.01.2021, 17 Uhr: "Der Lauf des Flusses" (OmU) mit Mélanie Pitteloud und Stefan Wenger

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYld-Gqqj8qHdP_nCbSp0GvAvVv03dhCUyk

30.01.2021, 17 Uhr: "Streit um die Weichsel - Das Ende eines wilden Flusses?" (DEU/ENG) mit Dominika Serżysko

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwuceCgrzwoGtOALBs1_kWQn0_H0lh_BDOr

Mehr Informationen

www.flussfilmfest.org

www.facebook.com/grueneliga

www.instagram.com/gruene_liga

www.twitter.com/grueneliga