WRRL-Info 36: "Initiativen für frei fließende Flüsse in Europa"

Der Rundbrief "Initiativen für frei fließende Flüsse in Europa" erzählt eine kleine Geschichte des Schutzes frei fließender Flüsse und stellt aktuelle Entwicklungen zur EU-Biodiversitätsstrategie, zum Nature Restoration Law sowie zur erneuerbaren Energienrichtlinie REDIII und REDIV im Kontext des Gewässerschutzes dar.

Themen:

+ Eine kleine Geschichte des Schutzes frei fließender Flüsse

+ Schutz frei fließender Flüsse vs. Ausbau erneuerbarer Energien in der EU

+ BREAK FREE!

+ Staudammrückbau in Europa – Fortschrittsbericht 2021

+ EU-Leitfaden zur Beseitigung von Hindernissen für die Wiederherstellung von Flüssen

+ Durable Protections for Free-Flowing Rivers

Zum Download klicken Sie bitte hier (PDF 781 KB)