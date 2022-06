Unter dem Motto „Wasser – Elixier des Lebens!“ strömten in diesem Jahr wieder rund 60.000 Besucher*innen aus aller Welt auf die ökologische Festmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 200 Aussteller*innen, prominenten Gästen aus der Politik sowie jeder Menge guter Stimmung setzte das 27. Umweltfestival der GRÜNEN LIGA Berlin e.V. nach zwei Pandemiejahren die Tradition an der Straße des 17. Juni fort und macht Mut zum Mitmachen und Handeln, für den Schutz unserer Umwelt.

Mit dem diesjährigen Motto sollte auf das kostbare Gut aufmerksam gemacht werden und Wasser als Zukunftsthema in den Mittelpunkt rücken. Sowohl im Programm der großen Bühne am Brandenburger Tor als auch an zahlreichen Informationsständen und Aktionen wurde das Thema aufgegriffen.

Für besondere Höhepunkte im Programm auf der großen Bühne am Brandenburger Tor sorgten die Talkrunden mit der Bundesumweltministerin Steffi Lemke und dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der Auftritt von Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch sowie der Staatssekretärin der Senatsumweltverwaltung Frau Dr. Silke Karcher. Den Gewinner*innen des Großen Preises wurde im Rahmen der Preisverleihung eine Würdigung ihres Engagements zuteil, denn mit ihren innovativen Zukunftsvisionen beweisen sie eindrucksvoll, dass Umwelt- und Klimaschutz konkret umsetzbar sind. Ein besonderes Zeichen des Klimaschutzes setzte auch in diesem Jahr wieder die Große Fahrradsternfahrt des ADFC, die auf dem Umweltfestival endete.

„Wir freuen uns sehr, dass nach zwei Jahren wieder so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind und ein ungebrochenes Interesse für Umwelt und Klimaschutzthemen mitgebracht haben.“ Sandra Kolberg, Geschäftsführerin der GRÜNEN LIGA Berlin e.V., ist überzeugt davon das jede*r Einzelne einen wertvollen Beitrag leisten kann: „Wir wissen längst genug über unseren enormen Ressourcenverbrauch, das Müllproblem oder das rapide Artensterben. Ob Mobilität, Konsum oder Energiesparmaßnahmen; neben notwendigen politischen Weichenstellungen gibt es viele Dinge, die wir selbst auch im Privaten ändern können, um in der Summe positive Veränderungen für eine lebenswerte Zukunft zu erreichen“.

Mit dem BioErlebnisBauernhof brachte die FÖL Ökolandbau zum Anfassen und mitmachen auf die Straße des 17. Juni. Mit zahlreichen zusätzlichen Kinderaktionen war das Umweltfestival wieder ein Fest für die ganze Familie. Besucher*innen können fair und ökologisch einkaufen und neue Produkte testen und bei zahlreichen Kreativ- und Upcyclingaktionen mitmachen.

Auf der zweiten – der sogenannten „kleinen“ - Bühne wurde den ganzen Tag das Thema vegane Ernährung in den Mittelpunkt gerückt. Das Bühnenprogramm wurde in diesem Jahr nicht von der GRÜNEN LIGA Berlin gestaltet sondern von Berlin-Vegan und der Albert Schweitzer Stiftung und mithilfe der Unterstützung des Sponsors VEGANZ realisiert.

Bereits zum zehnten Mal überreichte die GRÜNE LIGA Berlin e.V. gemeinsam mit der GASAG den Großen Preis des Umweltfestivals, der in diesem Jahr an „YoSana – Let’s Flower the World“, die Initiative „RESTLOS GLÜCKLICH“ und dem „Culinary Kiosk“ geht. Die Jury – bestehend aus Vertreter*innen des Bundesumweltministeriums, der GASAG und der GRÜNEN LIGA Berlin - war beeindruckt von den sehr konkreten und praktischen Ideen für eine nachhaltigere Lebensweise.

„Mit jeder innovativen Idee um CO2 einzusparen, jedem Einwegbecher auf den wir verzichten, jedem Tag an dem wir das Fahrrad dem Auto vorziehen oder die Bahn dem Flugzeug, an jedem Tag den wir uns bewusst werden über unsere Verantwortung und unseren Einfluss auf die Lebensumstände folgender Generationen, tragen wir ein Stück zu einer umweltfreundlichen Gesellschaft bei und setzen ein Zeichen.“, so Leif Miller, Vorsitzender der GRÜNEn LIGA Berlin. „Mit ihren innovativen Zukunftsvisionen beweisen die Preisträger eindrucksvoll, dass Umwelt- und Klimaschutz konkret umsetzbar sind“. Die drei Preise wurden gleichwertig mit je einem 500€ - Scheck an die Preisträger*innen übergeben.

Wir bedanken uns bei allen, die das diesjährige Umweltfestival ermöglicht haben und freuen uns auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: „Umweltfreundlich feiern statt Stau am Brandenburger Tor“. Bitte vormerken: 4. Juni 2023.



+++++

Das UMWELTFESTIVAL 2022 wird gefördert durch das Umweltbundesamt und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Hauptsponsoren sind die GASAG, die Berliner Stadtreinigung (BSR), der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e. V. (FKN), Veganz, Lebensbaum und die Alnatura Produktions- und Handels GmbH. Kooperationspartner sind der NABU, der ADFC Berlin und die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL).