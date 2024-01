Am 20.01.2024 in Berlin: Für Höfe und Klima gegen Gentechnik und Patente

GRÜNE LIGA-Gruppen bei der bundesweiten Demo: für eine gentechnikfreie, bäuerliche und umweltverträgliche Landwirtschaft!

Auch dieses Jahr ist die GRÜNE LIGA wieder als Trägerorganisation auf der "Wir haben es satt"-Demo dabei. Milana Müller, Landwirtin im Umweltbildungshaus Johannishöhe (GRÜNE LIGA Osterzgebirge), wird unsere Positionen während der Abschlusskundgebung auf der Bühne am Kanzleramt vertreten.

Das Umweltbildungshaus Johannishöhe und die Verbrauchergemeinschaft Dresden (GRÜNE LIGA Dresden/Oberes Elbtal) organisieren eine gemeinsame Anreise mit dem Bus von Dresden nach Berlin. Meldet Euch hier an und kommt am 20. Januar 2024 mit nach Berlin!

Die Mitgliedsgruppen der GRÜNEN LIGA treffen sich um 12 Uhr am Willy-Brandt-Haus und laufen von dort gemeinsam zur Abschlusskundgebung am Kanzleramt. Der Demonstrationszug wird gegen 14:15 Uhr am Kanzleramt erwartet. Neben der Bühne wird die GRÜNE LIGA Berlin mit einem Stand präsent sein.

Die inhaltlichen Forderungen der WHES-Trägerorganisationen sind in einem 6-Punkte-Plan zusammengefasst, den Ihr hier herunterladen könnt. Lasst uns gemeinsam diesen Forderungen Nachdruck verleihen. Auf die Trecker nach Berlin!