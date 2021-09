Save the date: Tagung Umweltverträglichkeit Gipsabbau am 08.10.21

SAVE THE DATE! Hiermit möchten ich Sie herzlich einladen, im Rahmen einer bundesweiten Hybrid-Tagung am 08.10.2021 in Berlin und online mit uns die Umweltverträglichkeit des Naturgipsabbaus zu diskutieren.

Mit dem vom Bundestag beschlossenen Kohleausstieg fällt langfristig auch REA-Gips als Nebenprodukt der Kohlekraftwerke weg. Dies erhöht den Druck auf den deutschen Naturgipsabbau und wirft die Frage nach den Auswirkungen des Abbaus auf die Natur auf. Der Bundesverband GRÜNE LIGA e.V. lädt die Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Betroffene, sowie die Bauindustrie zu einer öffentlichen Debatte ein.

Wir freuen uns auf Vorträge von u.a. Franziska Mohaupt (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung), Dr. Hermine Hitzler (Architects4Future) und Bärbel Vogel (Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V.).

Diese Veranstaltung wird als Teil des Projektes „Naturgipsabbau in Deutschland“ durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages.

Anmeldungen bitte unter

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an