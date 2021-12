„Die GRÜNE LIGA fordert von der Bundesregierung ein generelles Anwendungsverbot Pestiziden in Naturschutzgebieten. Ebenso sind Schutzgürtel von zwei Kilometer Durchmesser ohne Pestizideinsatz um die Naturschutzgebiete notwendig. Nur so wäre die Vielfalt der Insekten überhaupt noch zu erhalten“, sagt Tomas Brückmann, Pestizidexperte der GRÜNEN LIGA: „Eine aktuelle Studie der Universität Koblenz-Landau zeigt, dass Insekten in Naturschutzgebieten mit 47 verschiedenen und einem Cocktail aus bis zu 27 Pestiziden belastet sein können. Diese führen letztendlich Tod der Insekten und zu den gravierenden Verlusten an Insektenbiomasse. Amphibien und vielem Vogelarten haben nichts mehr zu fressen. Und werden immer seltener. Ein Teufelskreis!“, ergänzt der Biologe.

In den vergangenen drei Jahrzehnten sind nachweislich mehr als 75 Prozent der Biomasse an Insekten in deutschen Naturschutzgebieten verschwunden. Das beweisen Studien mehr als deutlich Studien des Entomologischen Vereins in Krefeld, der TU München und des Helmholz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig. Die vom Weltbiodiversitätsrat (IPBES) beschriebene Biodiversitätskrise findet in Deutschland also mitten in unseren Schutzgebieten statt. Das Fatale: Ohne Insekten brechen Ökosysteme zusammen, können zum Beispiel Pflanzen nicht mehr ausreichend bestäubt werden. Experten vermuten immer mehr Pestizide als einen der Hauptverursacher für den dramatischen Rückgang.

Eine Pressemitteilung des Entomologischen Vereins Krefeld zu den aktuellen Studie der Universität Landau finden Sie hier. http://www.entomologica.org/pm/Zu_Brühl_et_al_2021_Mitteilung_EVK.pdf <http://www.entomologica.org/pm/Zu_Br%FChl_et_al_2021_Mitteilung_EVK.pdf>

Hintergrund:

In dem Forschungsvorhaben haben neun Partner die Insektenvielfalt in Naturschutzgebieten in Deutschland erfasst und dokumentiert. Sie untersuchten die Pestizidbelastung von Insektenmischproben. Ein Ergebnis ihrer Analyse: Die Insekten nehmen die Pestizide auf der Anbaufläche in einem Umkreis von zwei Kilometern um Naturschutzgebiete auf. Nun Ihre Erklärung: Naturschutzgebiete in Deutschland sind in der Regel klein.

Die Originalstudie zur Pestizidbelastung von Insekten in der renommierten Fachzeitschirift Nature finden Sie hier: www.nature.com/articles/s41598-021-03366-w

Nachfragen zu diesem Thema beantwortet Ihnen gern der Pestizidexperte der GRÜNEN LIGA, Tomas Brückmann, per E-Mail unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder mobil 0176 /431 40764.