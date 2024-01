GRÜNE LIGA fordert von der Politik entschiedener gegen das Artensterben in der Agrarlandschaft vorzugehen

Weniger Pestizide spritzen, auch wenn das erlaubt ist

Anlässlich der grünen Woche 2024 in Berlin möchte die GRÜNE LIGA auf das Artensterben in der Agrarlandschaft aufmerksam machen. Zwei Drittel aller Arten dieses Lebensraumes stehen mittlerweile auf der Liste der bestandbedrohten Arten. Einige von ihnen sind in einigen Bundesländern schon ausgestorben. In Deutschland werden 50 Prozent der Landesfläche agrarisch bewirtschaftet.

Der Umweltverband fordert auch weiterhin ein Anbauverbot gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland wie auch in ganz Europa. Lebensmittel, die aus gentechnisch veränderten Rohstoffen hergestellt werden, müssen gekennzeichnet werden. Alles andere wäre Verbrauchertäuschung. Die große Mehrheit der Deutschen möchte keine gentechnisch veränderten Bestandteile in ihren Lebensmitteln.

„Die GRÜNE LIGA fordert die Politik in Bund und Ländern auf, gegen das Artensterben in unserer Kulturlandschaft endlich entschieden vorzugehen“, so der Pestizidexperte Tomas Brückmann. Auch an die Landwirt*innen richtet der Umweltverband den Appell, entschiedener gegen das Artensterben auf ihren Flächen vorzugehen und weniger Pestizide einzusetzen. Es existieren schon viele Ansätze des kooperativen Naturschutzes. Dafür seien auch Fördergelder vorhanden, erläutert der Biologe. „Auch wenn es erlaubt ist: Es werden viel zu viele Pestizide gespritzt“, ergänzt er.