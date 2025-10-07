35 Veranstaltungen aus dem Netzwerk ökologischer Bewegungen
Bauwende voranbringen!
Jetzt Europäische Bürgerinitiative unterzeichnen!
UNverkäuflich!
Dieser Wald ist der Kohlegrube im Weg.
Gesteinsabbau
Wir vernetzen Initiativen gegen den Raubbau an oberflächennahen Rohstoffen.
Wasser
Europas letzte wilde Flüsse retten!
#MenschenrechtvorBergrecht
Online-Petition für ein besseres Bergrecht
Gründung der Bundeskontaktstelle Wohnen
Engagement für soziales und nachhaltiges Wohnen wird verstetigt
GRÜNE LIGA fordert zwölf Punkte für eine zukunftsfähige Landwirtschaft

Die GRÜNE LIGA und weitere Natur-, TieMohnr- und Umweltschutzorganisationen sowie Verbände für ökologische Landwirtschaft blicken mit großer Sorge auf die agrarpolitischen Weichenstellungen der neuen Bundesregierung.

Aus diesem Grund veröffentlichen wir heute gemeinsam mit den anderen Mitgliedsorganisationen des Deutschen Naturschutzrings (DNR) einen Zwölf-Punkte-Plan für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, in dem wir angesichts des dramatischen Verlusts der biologischen Vielfalt und der sich zuspitzenden Klimakrise entschlossenes Handeln und grundlegende Reformen in der Agrarpolitik fordern.

Das Positionspapier skizziert zentrale Forderungen, die erfüllt werden müssen, um den notwendigen Übergang zu einem krisenfesten Agrar- und Ernährungssystem nicht weiter aufzuschieben.

Die Forderungen findet Ihr hier: Zwölf-Punkte-Plan für eine zukunftsfähige Landwirtschaft (PDF).

