In Deutschland verbotene, gefährliche Pestizide werden in alle Welt verkauft. GRÜNE LIGA fordert ein Exportverbot für im Inland nicht zugelassene Pestizide

Die GRÜNE LIGA fordert Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sowie und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf, umgehend ein Exportverbot für Pestizidpräparate zu erlassen, deren Einsatz in Deutschland und der Europäischen Union verboten ist. Sie beteiligt sich mit dieser Forderung an einem heute veröffentlichten Brief, den die Entwicklungsorganisation INKOTA und das Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germany) gemeinsam mit 58 weiteren Nichtregierungsorganisationen an die beiden Minister richten.

„Es ist völlig unverständlich, dass Pestizide, deren Einsatz in Deutschland verboten ist, von großen deutschen Unternehmen in alle Welt exportiert werden“, sagt Pestizidexperte Tomas Brückmann von der GRÜNEN LIGA. „Pestizide, von denen Gefahren für Mensch und Umwelt ausgehen, wird in Deutschland und in der EU die Zulassung entzogen. Es ist absolut unverantwortlich, diese Pestizide in Länder Lateinamerikas, Asiens und Afrika zu verkaufen. Hier führt ihr Einsatz oft zu Vergiftungen und chronischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, besonders der ländlichen Bevölkerung“.

Zwei aktuelle Studien von INKOTA und PAN belegen, dass Pestizide, deren Einsatz in Deutschland verboten ist, sind in alle Welt exportiert werden. Besonders die Chemiegiganten BAYER und BASF verdienen viel Geld mit dem Export im Inland verbotener Pestizide.

Zwei europäische Nationalstaaten haben bereits ein Exportverbot für nicht zugelassene Pestizide erlassen: So ist es ab dem 14.10.2020 in der Schweiz und ab dem 1.01.2022 in Frankreich verboten, national nicht zugelassene Pestizide zu exportieren.

Hintergrundinfos

Den offenen Brief von INKOTA und PAN an die beiden Bundesminister finden Sie hier: https://pan-germany.org/pestizide/zivilgesellschaftliches-buendnis-fordert-exportstopp-fuer-verbotene-pestizide/

Studie „Giftige Exporte. Ausfuhr hochgefährlicher Pestizide von Deutschland in die Welt“ von PAN Germany (September 2019): https://pan-germany.org/download/giftige-exporte-ausfuhr-hochgefaehrlicher-pestizide-von-deutschland-in-die-welt/

Studie „Gefährliche Pestizide von Bayer und BASF – ein globales Geschäft mit Doppelstandards“ von INKOTA, MISEREOR, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und weiteren (April 2020): www.inkota.de/studie-bayer-basf