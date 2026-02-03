GRÜNE LIGA vernetzt Streuobstprojekte am 14. März 2026 in Berlin

Der Vormittag unserer diesjährigen Bundesmitgliederversammlung steht ganz im Zeichen des Streuobsts. Alle Gruppen unseres Netzwerks sind herzlich eingeladen, ihre Streuobstprojekte vorzustellen. Auch interessierte Nichtmitglieder können sehr gern an diesem öffentlichen Teil unserer Mitgliederversammlung teilnehmen.

Andreas Wegener von der GRÜNEN LIGA Dresden / Oberes Elbtal und Grit Tetzel von der GRÜNEN LIGA Thüringen werden über die Erfolge ihrer Streuobstprojekte in Sachsen und Thüringen berichten, aber auch auf die Herausforderungen eingehen, vor denen die Streuobstwiesen in Zeiten des Klimawandels stehen. Sie werden das Konzept der mobilen Mostereien erläutern und die Ausbildung als Streuobstfachwirt*in vorstellen.

Auch auf die politischen Herausforderungen werden sie zu sprechen kommen. Im Anschluss möchten wir gemeinsam diskutieren, wie sich die GRÜNE LIGA für bessere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen einsetzen kann.

Das Thema Streuobst ist im Netzwerk der GRÜNEN LIGA bereits sehr stark verankert. Um dem Thema zu noch mehr Sichtbarkeit über die Grenzen unseres Netzwerk hinaus zu verhelfen und die bereits laufende inhaltliche Arbeit verbandsweit zu koordinieren, regen Andreas und Grit die Einrichtung einer Bundeskontaktstelle Streuobst unter ihrer Leitung an.

Die Vorträge und die anschließende Diskussion richten sich neben den Mitgliedern der GRÜNEN LIGA auch an die interessierte Öffentlichkeit.

Wann: Samstag, 14. März 2026, 10 bis 12 Uhr

Wo: Robert-Havemann-Saal, Haus der Demokratie und Menschenrechte (Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin)

Um Anmeldung wird gebeten unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .