Tour de Natur 2024 lädt zum Mitradeln ein

Die Fahrrad-Demonstration startet dieses Jahr am 20. Juli in Magdeburg und führt über Wolfsburg, Braunschweig, Hannover und Hildesheim nach Kassel. Dort endet sie am 4. August.

Auf der Tour de Natur kannst Du nicht nur radfahren und politisch aktiv sein, sondern auch Umweltinteressierte aus ganz Deutschland treffen. Es gibt Workshops, Exkursionen und Kundgebungen mit den vor Ort aktiven Menschen. In diesem Jahr stehen Bodenversiegelung und die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft auf unserer Agenda, aber auch bessere Infrastruktur und mehr Sicherheit für Radfahrende.

Dich erwarten viele spannende Momente: Wir machen uns schlau zum Naturschutz an der Elbe, im Drömling und im Harz. Wir erfahren wie ein Autokonzern die Kurve zur Verkehrswende kriegen könnte. Wir stellen uns gegen den Bau der A39 und unterstützen die Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad. Wir unterstützen Aktive in Hannover für eine autofreie Innenstadt. Wir schauen uns die Dorfgemeinschaft Heckenbeck an. In Baunatal bei Kassel unterstützen wir eine Bürgerinitiative gegen die Versiegelung von 23 ha Ackerland. In Kassel stehen sowohl der Waldhof mit alten Apfelsorten und Demeter Saatgutbetrieb auf unserem Programm als auch die Regio Tram, die Menschen aus der Region umstiegsfrei in die Innenstadt bringt. Weitere Infos zu den einzelnen Etappen findest Du unter http://www.tourdenatur.net .

Die Tour de Natur erfindet sich seit 1991 jedes Jahr neu. Sie ist eine „Mitmachtour“ und wird zu 100 Prozent ehrenamtlich organisiert. Mitradeln können alle mit tourentauglichem Rad und Alltagsfitness. Du kannst gern auch spontan mitfahren und auf einzelnen Etappen dabei sein. Wir übernachten in Turnhallen oder im eigenen Zelt. Die „Fläming Kitchen“ sorgt für eine leckere vegane Verpflegung.

Melde Dich jetzt noch an unter https://tourdenatur.net/anmeldung/ .