Broschüre zu Plastikabfällen in Berliner Gewässern erschienen

Broschüre vom Wassernetz BerlinDie Broschüre "Plastikabfälle und weiterer Müll" (PDF) macht auf die wachsende Belastung der Berliner Gewässer insbesondere durch Plastikmüll aufmerksam. Sie betont, dass die Flüsse, Seen und Kanäle zwar unverzichtbar für Trinkwasserversorgung, Klima, Natur und Freizeit sind, ihr Zustand jedoch zunehmend durch Übernutzung, Verschmutzung und Mikroplastik bedroht wird.

Im Rahmen des Projekts Wassernetz Berlin setzt sich die GRÜNE LIGA Berlin gemeinsam mit anderen Umweltorganisationen wie BUND, NABU und a tip: tap sowie dem Museum für Naturkunde für den Schutz der Berliner Gewässer ein. Zusammen organisieren wir Müllsammel- und Pflanzaktionen und erarbeiten konkrete Handlungsempfehlungen für Politik und Verwaltung.

Durch diese Arbeit sorgt die GRÜNE LIGA Berlin dafür, dass der Gewässerschutz nicht nur theoretisch diskutiert, sondern praktisch erlebbar und wirksam umgesetzt wird. Ziel ist es, Öffentlichkeit, Ehrenamtliche und Entscheidungsträger*innen gleichermaßen zu mobilisieren, um die Vermüllung einzudämmen und die Berliner Gewässer Schritt für Schritt in einen besseren Zustand zu versetzen.

Broschüre als PDF (10,0 MB)

