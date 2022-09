Die GRÜNE LIGA Thüringen startet in den nächsten Tagen mit ihren Mobilen Mostereien in die 14. Saison. Der Startschuß fällt am 12.09. um 9:00 Uhr in Weimar in Ehringsdorf am Brauereigelände. "Wir sind gespannt, wie das Obst die extremen Witterungsverhältnisse verkraften wird." so Björn Burmeister von der GRÜNEN LIGA Thüringen. Der Blick an die Bäume verrät nichts Gutes. Viele Bäume leiden unter der extremen Trockenheit, aber auch die Temperaturen haben ihr übriges dazu beigetragen. "Viele Bäume haben keinen Jahrestrieb ausgebildet." so der Obstbaumsachverständige. Das ist kein gutes Zeichen für die Zukunft der Bäume.

Wir hoffen, das der eine oder die andere Obstbesitzer:in ihre Jungbäume gewässert hat. Das sind die Bäume für die Zukunft. Denn viele alte Obstbäume werden uns aufgrund mangelnder Pflege in den nächsten Jahren verlassen. Wir brauchen die nächsten Obstbaumgenerationen auch für die Artenvielfalt in der Kulturlandschaft. Wenn es uns nicht gelingt, diese Generationen durch fachgerechte Pflege und dazu zählt auch das Wässern in trockenen Jahren wie diesen, dann werden unsere Kinder und deren Kinder keine Obstbaumblüte erleben und schon gar keine Früchte mehr ernten können.", so Burmeister. Doch noch wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen. Die ersten Saftenthusiastinnen haben ihre Termine bereits gebucht.

Die Mosterei fährt in den nächsten zwei Monaten durch die Regionen Gotha, Erfurt, Weimar, Jena und Gera.

Die nächsten Termine:

Montag, den 12.09.2022 Ehringsdorf

Montag, 12.09.202 Globus Mittelhausen

Freitag, 16.09.202 Weimar/Ehringsdorf

Freitag, 16.09.2022 Jena, OBI-Markt

Samstag, 17.09.2020 Jena, OBI-Markt

Samstag, 17.09.2022 Andisleben

Alle Termine beginnen um 9:00 Uhr. Termine können unter www.obstnatur.de und werktags von 15:00 bis 17:00 Uhr am Mosttelefon unter (036 43) 41 50 659 gebucht werden.

Hintergrund

Naturreiner Saft - Das Beste aus Ihrem Obst

Sie bringen uns Ihr Obst und die mobile Mosterei macht das Beste daraus: einen köstlichen, naturtrüben Saft. Zuerst waschen wir das Obst, es sollte dennoch sauber sein und keine faulen Stellen haben. Umso besser schmeckt Ihr Saft. Dann werden die Äpfel zerkleinert und in einer Packpresse entsaftet. Der frische Saft wird pasteurisiert und sofort abgefüllt. 100 Kilo Äpfel ergeben bis zu 70 Liter Saft. Sie sollten mindestens 50 Kilo Obst anliefern. Das Besondere an der mobilen Presse: Die Kunden erhalten garantiert den Saft aus ihren eigenen Äpfeln, Birnen oder Quitten. Die Herstellung erfolgt in einem schonenden und traditionellen Pressverfahren. Neben zahlreichen Terminen im Weimarer Land werden wir dieses Jahr auch wieder neue Standorte in anderen Landkreisen wie Saale-Holzlandkreis, Landkreis Gotha oder Ilmkreis anfahren. Die Termine und der Fahrplan sind im Internet unter http://www.obstnatur.de/fahrplan.html zu finden. Der Fahrplan wird regelmäßig aktualisiert, bitte informieren Sie zu den Terminen.