Schubkarren aus größter Schulstunde Brandenburgs im Grünen Klassenzimmer

Das von der Grünen Liga Berlin e.V. organisierte Grüne Klassenzimmer der Landesgartenschau Beelitz ist jetzt noch bunter: Sieben von Brandenburger Schülern bemalte Schubkarren voller Herbstblumen wie verschiedenen Heidekrautarten und Geranien stehen nun im Slawendorf. Bepflanzt hat sie Gärtnermeister Rüdiger Winde aus Schönborn im Landkreis Elbe-Elster, der seit vielen Jahren Projekte zur Wissensvermittlung rund um die Pflanzenwelt bei Kita- und Schulkindern initiiert.

So hatte er im April in Finsterwalde die wohl größte praktische Schulstunde Brandenburgs angestoßen: Rund 350 Schülerinnen und Schüler hatten sich auf dem Marktplatz zum gemeinsamen Blumenpflanzen getroffen. Sie hatten 130 Schubkarren, die zuvor von zehn Schulklassen im Kunstunterricht bemalt wurden, mit Erde befüllt. Anschließend wurden rund 3.000 Frühblüher wie Stiefmütterchen und Tausendschön von den Kinderhänden gepflanzt.

„Wenn sich nur fünf Kinder oder Jugendliche merken, wie Pflanzen ausgetopft werden, hat sich die Anstrengung gelohnt“, so Rüdiger Winde. Auf diese Aktion wird nun auch im Slawendorf, in dem die Grüne Liga Berlin im Rahmen des Grünen Klassenzimmers mehr als 300 Kurse für Kita- und Schulinder während der Landesgartenschau anbietet, aufmerksam gemacht. Die kunterbunten Karren sind so vielleicht auch ein Ansporn, ähnliche Projekte in Kitas und Schulen im ganzen Land anzubieten. So erhalten die Kinder nicht nur Wissen rund um die Pflanzenwelt, sondern lernen auch, wie viel Arbeit etwa in Beeten im öffentlichen Raum steckt.