Webinarreihe: Vom Einfamilien- zum Mehrpersonenhaus

Die GRÜNE LIGA und der Verband Wohneigentum stellen in einer Webinarreihe Möglichkeiten zur (gemeinschaftlichen) Gestaltung des Wohnens im Alter vor. Der erste Teil stellte Alternative Wohnformen im Alter vor.

Der zweite Teil am 23. Januar 2025 von 19 bis 20:30 Uhr behandelt:

Umbau bzw. Teilung von Einfamilienhäusern

Weiterbauen an einer Doppelhaushälfte, Marie Kaletha (Architektin)

Beispiele für Umbau und frühzeitige Vorbereitung, Andreas Schmitt (Architekt)

Vorhabenförderung und -finanzierung, Helmut Weigt (Verband Wohneigentum)

Im Anschluss an die Vorträge besteht jeweils Zeit für Fragen. Bei Interesse melde Dich bitte mit einer formlosen E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! an. Du erhältst dann den Link zur Videokonferenz.

Im März 2025 geht es weiter mit dem Thema:

Rechtliche Fragen: Von Vermietung im Eigenheim bis geteilter Besitz