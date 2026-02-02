Angebote und Ideen zu bedürfnisorientiertem und nachhaltigem Wohnen

Im Themenfeld suffizientes Wohnen hat die GRÜNE LIGA die folgenden vier Angebote geschaffen:

1. Mediensammlung Wohnen

In unserer Mediensammlung haben wir Videos, Artikel und Radiobeiträge gesammelt. Sie zeigen u.a. Einfamilienhäuser, die zu Mehrgenerationenhäusern umgebaut werden sowie Senioren-WGs, aber auch Argumente für eine suffiziente Wohnungspolitik.

2. Handreichung

Unsere Handreichung richtet sich an Bewohner*innen großer Häuser und Wohnungen. Sie zeigt, welche Möglichkeiten bestehen, das Wohnen (im Alter) bedürfnisorientiert und nachhaltig zu gestalten - von Vermietung über Umbau bis gemeinschaftliche Wohnformen. Enthalten sind auch konkrete Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

3. Datenbank

Die Datenbank versammelt Förderprogramme sowie Beratungs- und Vermittlungsangebote, die bei Veränderungen unterstützen können. Auch hier geht die Bandbreite von Vermietung über Umbau bis hin zu gemeinschaftlichem Wohnen. Meldet Euch bitte bei Arthur Haus, unserem Referenten für Wohnen, unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , wenn hier ein bestehendes Angebot fehlt.

4. Vorträge

Für Kommunen und zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich für Instrumente zur Unterstützung suffizienten Wohnens interessieren, bieten wir Vorträge an. Dabei kann es um Einfamilien- und/oder Mehrfamilienhäuser gehen. Im Rahmen eines laufenden Förderprojektes werden die Kosten für die Vorträge vollständig übernommen. Wendet Euch bei Interesse bitte an Arthur Haus unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .