Preisverleihung: Unternehmen der GRÜNE LIGA Thüringen erfolgreich beim Thüringer Bio-Preis 2020

Die Unternehmensgesellschaft ObstNatur war mit Pommel - einem Apfel-Bier-Mischgetränk - bei der Verleihung des Thüringer Bio-Preises erfolgreich. Die Tochtergesellschaft der GRÜNEN LIGA Thüringen errang den 3. Platz in der Kategorie „Verarbeitetes Produkt“.

Das Pommel wird in Kooperation mit der Ehringsdorfer Brauerei, einem Tochterunternehmen der Rosenbrauerei Pößneck GmbH hergestellt. Im März 2020 wurden in Ehringsdorf 3.000 Liter Bio-Bier angesetzt. Anfang Mai war der Brauvorgang abgeschlossen und das erste Thüringer Bio-Bier kam nach Pößneck zur Abfüllung. Dort wurde das Bio-Bier mit einer Bio-Apfelschorle gemischt und in 0,33 l Steini-Flaschen abgefüllt. Es entstanden 14.700 Flaschen köstliches Pommes.





Regionale Herkunft und ökologischer Landbau - geht nur gemeinsam!

Alle Äpfel für die Schorle stammen von zertifizierten Streuobstwiesen aus Thüringen. Sie zählen mit ihrem Reichtum an Tier- und Pflanzenarten zu den Hotspots des Naturschutzes und der Biodiversität. Ihre Bewirtschaftung erfolgt gemäß der EU-Öko-Verordnung. Das Obst kauft die GL Obstnatur zu einem höheren (fairen) Preis auf. Er soll den Pflegeaufwand, der auch naturschutzfachliche Aspekte berücksichtigt, honorieren und eine auskömmliche Bewirtschaftung garantieren.



Bio-Bier aus Weimar

Gerste und Hopfen für die erste Charge des Bio-Bieres kommen aus ökologischem Landbau aus Deutschland. Perspektivisch sollen alle Rohstoffe aus der Region stammen. „Wir wollen ökologisch wirtschaftende Betriebe aus Thüringen für den Anbau von Bio-Braugerste gewinnen und eine regionale Verarbeitung zu Gerstenmalz ermöglichen," erläutert Björn Burmeister, Geschäftsführer der GL ObstNatur. Die Rosenbrauerei mit ihrer Tochter in Ehringsdorf ist ein regionales Familienunternehmen und beschäftigt viele Arbeitnehmer*innen aus der Region. Mit dem Apfel-Bier-Mischgetränk Pommel werden vorhandene Produktionskapazitäten in dem Unternehmen genutzt und damit besser ausgelastet. Das Pommel wird in verschiedenen Lebensmittelläden, Cafes und Gaststätten zwischen Erfurt, Weimar und Jena angeboten.