Bundeskabinett muss Farbe bekennen: Insektenschutzgesetz endlich beschließen

GRÜNE LIGA mahnt: Maßnahmenpaket 1:1 umsetzen und nicht verwässern

Berlin, 08.02.2021 „Endlich soll das vor zwei Jahren vom Bundeskabinett beschlossene Maßnahmenpaket zur Umsetzung des Insektenschutzprogramms gesetzlich verankert werden. Das hat viel zu lange gedauert! Bei der Brisanz des Biodiversitätsverlustes ist das nicht hinnehmbar“, so Tomas Brückmann, Pestizidexperte der GRÜNEN LIGA.

„Wir fordern das Maßnahmenpaket 1:1 umzusetzen und es nicht zu verwässern. Biodiversitätsschädigende Pestizide sollen demnach nicht mehr in Naturschutzgebieten eingesetzt werden. Das war lange überfällig. Ebenso soll Glyphosat, wie angekündigt, 2023 vom Markt genommen werden“, ergänzt der Umweltexperte.

In der 130. Sitzung plant das Bundeskabinett am 10. Februar 2021 das seit zwei Jahren überfällige Insektenschutzgesetz zu verabschieden. Dieses Gesetz soll das Maßnahmenpaket zum Insektenschutz umsetzen, welches vor zwei Jahren vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Das Paket besteht aus neun Handlungsbereichen, die das Insektensterben national stoppen soll. https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/aktionsprogramm-insektenschutz-1581358

Die Anzahl der Insekten nimmt in Deutschland und auch weltweit weiter dramatisch ab. Das belegen insbesondere internationale anerkannte Studien aus Deutschland. Nach Forschungsergebnissen aus Krefeld und München legten auch Wissenschaftler des Zentrums für Biodiversitätsforschung Leipzig (iDiv) dieses Jahr aktuelle Zahlen zum weltweiten Insektensterben vor. Die an Land lebenden Insektenarten sind in ihrer Masse in den letzten 30 Jahren um 24 Prozent zurückgegangen. Am stärksten betroffen sind laut Studie Europa und die USA. In Deutschland geht die Masse der landlebenden Insekten um etwa zwei Prozent pro Jahr zurück. https://www.swr.de/wissen/rettet-die-insekten/wie-ist-der-stand-beim-insektensterben-102.html

Hier finden Sie die Stellungnahme des Bundesverbandes GRÜNE LIGA e.V. zur Fünften Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung

