Das Umweltnetzwerk GRÜNE LIGA lädt am 22.03.2022 ab 17.00 Uhr zur Abschlussveranstaltung „Gips – Rohstoff und Lebensraum“ in das Bürgerhaus Nordhausen (Thüringen) ein. In einer 40-seitigen Publikation werden Ergebnisse aus Interviews, Fachgesprächen, Exkursionen und zwei öffentlichen Tagungen mit den Beteiligten aus Industrie, Forschung, Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammengefasst.

Mit dem vom Bundestag beschlossenen Kohleausstieg fällt langfristig REA-Gips als Nebenprodukt der Kohlekraftwerke weg. Dies erhöht aktuell den Druck auf den Naturgipsabbau in Deutschland, insbesondere auf die weltweit einmalige Gipskarstlandschaft im Südharz. Es gibt aber viele Substitute und Baualternativen zum Naturgips, die bisher wenig bekannt sind. Landschaftswerte und Naturgipsalternativen wurden umfangreich von Expert*innen im Projekt zusammengetragen.

In Kooperation mit dem BUND-Thüringen werden die Ergebnisse des fast zweijährigen Austausches der GRÜNEN LIGA mit Expert*innen verschiedenster Fachgebiete zum Bereich Gips präsentiert, mit Vorträgen von Dr. Olaf von Drachenfels (Bereichsleiter "Biotopschutz", Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Judith Ottich (Architects for Future, Heidelberg) und Ursula Schäfer (Vernetzungsstelle Gipskarst, BUND Thüringen).

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen bitte unter . Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage können wir nur eine begrenzte Anzahl an Präsenzplätzen anbieten. Den Link für die Onlineteilnahme schicken wir Ihnen wenige Tage vor der Veranstaltung zu.

Wann: 22.03.2022, 17:00 bis 19:00 Uhr

Wo: Bürgerhaus, Ratssaal

Adresse: Nikolaiplatz; 99734 Nordhausen

Hier zum Veranstaltungsprogramm.

Bericht: „Gips – Rohstoff und Lebensraum“

https://www.grueneliga.de/index.php/de/30-aktuell/1141-gruene-liga-legt-umfassenden-bericht-zum-rohstoff-gips-vor-massive-ausweitung-von-naturgipsabbau-nicht-noetig-bundesregierung-in-der-pflicht

Diese Veranstaltung wird als Abschluss des Projektes „Naturgipsabbau in Deutschland“ durchgeführt und vom Umweltbundesamt und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages.