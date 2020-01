Friedrichshain-Kreuzberg will Müllfrei werden!!!

In Friedrichshain-Kreuzberg hat die GRÜNE LIGA Berlin in Zusammenarbeit mit mit der Stadtumwelträtin Clara Herrmann (Bündnis 90/Die Grünen) Circular Berlin und BUND Berlin ein Konzept entworfen um den Berzirk in eine Zero-Waste-Zone verwandeln.

Aus 37 möglichen Vorhaben wurden Sechs als Konkrete Maßnahmen ausgewählt die in diesem und im folgenden Jahr umgesetzt werden sollen.

Gemeinsam wurden Schritte entwickelt die den stark verschmutzen Bezirk in Zukunft Müllfrei halten sollen. Besonders betroffen waren hierbei bisher auffallend oft Grünflächen.

Entstehen sollen nun hauptsächlich nachhaltige Mietartikel wie Grills, elektronische Geräte und Werkzeuge die entweder an den Einsatzstellen direkt oder in so genannten "Bibliotheken der Dinge" ausgeliehen werden können um den ständigen Neukauf von beispielsweise Einweggrills zukünftig zu verhindern.

Auch sollen die Einwohner durch neue Installationen zu einer nachhaltigen Entsorgung Flaschen und Zigaretten angeregt werden, ebenso wie die örtlichen Läden und Restaurants abfallarmer ihre Produkte zu verkaufen. Hierbei wird der Gebrauch von Mehrwegbehältern und Geschirr gegebenenfalls subventioniert.

Schließlich werden auch noch "Zero Waste Reallabore" eingerichtet, die den Einwohnern eine Plattform bieten sollen gemeinsam weitere Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu entwickeln.

Der Senat unterstützte Projekt, das insgesamt etwa 60.000 Euro gekostet hat, sowie andere Bezirke, finanziell