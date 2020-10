Tagung "Bedarf an Naturgips in Deutschland" am 27.11.2020

Bundesverband der GRÜNE LIGA veranstaltet Gipstagung

SAVE THE DATE! Der Bundesverband der GRÜNEN LIGA veranstaltet am 27.11.2020 in Berlin und online eine bundesweiten Tagung zu "Bedarf and Naturgips in Deutschland". Es geht darum die Perspektiven für den Abbau von Naturgips in Deutschland zu diskutieren.



Die Veranstaltung wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Mit dem vom Bundestag beschlossenen Kohleausstieg fällt langfristig auch REA-Gips als Nebenprodukt der Kohlekraftwerke weg. Dies wirft die Frage nach dem Bedarf und Anforderungen an die Gipsförderung auf. Der Bundesverband GRÜNE LIGA e.V. lädt Wissenschaft, Politik, Gipsindustrie, Architekten und die Bauwirtschaft sowie Bürger*inneninitiativen und die Zivilgesellschaft zu einem transparenten Diskussionsprozess über die Notwendigkeit, Machbarkeit und Umweltverträglichkeit der Gipsgewinnung ein. Wir freuen uns auf eine Tagungseröffnung von Dr. Harald Bajorat (Referatsleiter WR II 6, BMU) und Vorträge von u.a. Prof. Dr. Ariane Ruff (Thüringer Innovationszentrum für Wertstoffe) und Hauke Hermann (Öko-Institut). Das Tagungsprogramm finden Sie hier.

In dem Hybrid-Format werden die Referent*innen anwesend sein und die Teilnehmer*innen können sich per Online-Konferenz Tool dazu schalten.



Anmeldungen bitte unter

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an