Auftritte zahlreicher Künstler*innen im vom Tagebau bedrohten Wald angekündigt

Neujahrswanderung: Umweltgruppe stellt Veranstaltungsplanung bis September vor

Rohne, 05.01.2025. Bei einer Neujahrswanderung zum bedrohten Waldstück am Tagebau Nochten stellt das Umweltnetzwerk GRÜNE LIGA heute die für das Jahre 2025 geplanten Veranstaltungen vor. Ab April werden im Wald bei Rohne Theater, Liedermacher, Lesungen, Vorträge und Tänze zu Gast sein.

„Wir sind stolz auf die vielen Zusagen von Künstlerinnen und Künstlern, die 2025 im an diesem symbolträchtigen Ort auftreten werden. Den Auftakt macht am 27. April eine Aufführung mit Künstlerinnen und Künstlern des Staatstheaters Cottbus, in der es um Tesla, Wald und Wohlstände gehen wird.“ sagt René Schuster von der Umweltgruppe Cottbus. „Daneben reicht das Programm von Lesungen mit Grit Lemke, Reinhard Stöckel und Udo Tiffert über Lieder mit Hornberger und Christof Kluge, einen Vortrag von FragDenStaat bis hin zu Mitmachtänzen mit serbska reja. Vorerst planen wir von April bis September jeweils eine Kulturveranstaltung pro Monat.“

Das Veranstaltungsprogramm ist seit heute auch im Internet veröffentlicht. Spätere Ergänzungen sind möglich.

Gegen die Enteignung des privaten Waldgrundstückes ist derzeit eine Klage am Oberverwaltungsgericht Bautzen anhängig. Wenn das Gericht die Entscheidung nicht kippt, soll der Wald am 1. Januar 2026 für den Tagebau zerstört werden. Die Eigentümer, die ihren Wald nicht an den Kohlekonzern LEAG verkaufen wollen, haben ihn Ende 2019 an die Umweltgruppe Cottbus verpachtet, die dort seitdem öffentlich Kultur- und Umweltbildungsveranstaltungen durchführt. Am 30. Oktober 2024 beschloss das Sächsische Oberbergamt die Enteignung, am 2. Dezember wurde dagegen Klage eingereicht. Mit einer Entscheidung des Gerichts wird nicht vor März gerechnet.