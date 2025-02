WasserZeichenBerlin 2025: Gemeinsam für den Schutz unserer Gewässer

Wasser ist eines der wenigen Dinge, die für uns wirklich unentbehrlich sind. Wir brauchen Wasser jeden Tag und würden ohne schnell aufgeschmissen sein. Doch die Herausforderungen im Bereich der Wasserversorgung und -nutzung nehmen zu. In Berlin ist das Wassersystem durch das Bevölkerungswachstum und den Klimawandel stark unter Druck geraten. Für zusätzliche Belastung sorgt der ernorme Wasserverbrauch durch die Braunkohleindustrie in der Lausitz und das Tesla-Werk vor den Toren Berlins.

Längere Hitzewellen und Trockenphasen werden nicht nur das tägliche Leben erschweren, sondern auch schwerwiegende Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Angesichts dieser Bedrohungen ist es an der Zeit, ins Handeln zu kommen.

Weltwassertag 2025: Ein Zeichen für Wassergerechtigkeit

Am 22. März 2025, dem Weltwassertag, ruft die GRÜNE LIGA gemeinsam mit einer breiten Koalition von Akteur*innen in Berlin dazu auf, ein starkes und kollektives Zeichen für den Schutz des Wassers zu setzen. Seit 1993 wird der Weltwassertag jährlich gefeiert und seit 2003 von UN-Water organisiert. Im Jahr 2025 steht der Tag unter dem Motto „Glacier Preservation“, das auf die klimabedingt dramatisch schwindenden Süßwasserressourcen in den weltweiten Berglandschaften hinweist. Zu wenig Wasser verursacht nicht nur ökologische sondern auch soziologische Probleme. Wasser ist mehr als nur eine natürliche Ressource. Es ist ein wichtiger Aspekt von sozialer Gerechtigkeit, Wohlstand und Frieden. Der Weltwassertag in Berlin wird daher zu einem bedeutenden Moment, um auf die Dringlichkeit des Wasserschutzes aufmerksam zu machen und konkrete Forderungen zu stellen.

Unsere Forderungen: Für den nachhaltigen Schutz unserer Gewässer

Im Fokus der Aktion stehen klare und dringliche Forderungen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung von Wasser. Diese sind:

Wasserreinhaltung: Ein effektiver Schutz unserer Gewässer vor Verschmutzung und Vermüllung ist unerlässlich, um die Qualität des Wassers beizubehalten. Schutz natürlicher Lebensräume: Die natürlichen Lebensräume an und in den Gewässern müssen erhalten und aufgewertet werden. Sie sind nicht nur für die Artenvielfalt wichtig, sondern auch für den Klimaschutz. Maßnahmen gegen Austrocknung: Der Klimawandel und andere Faktoren führen zu einem Absinken des Grundwasserstands und der Austrocknung von Kleingewässern. Dem muss durch verbindliche Maßnahmen entgegengewirkt werden. Wiedergewinnung innerstädtischer Gewässer: Die Entwicklung und Wiederbelebung von Gewässern und Uferzonen in der Stadt muss stärker auf das Gemeinwohl ausgerichtet werden, damit diese als Erholungsräume für die Berliner*innen zugänglich bleiben. Förderung von Umweltbildung: Das Bewusstsein für den Gewässerschutz muss durch gezielte Bildungsangebote und Kampagnen gestärkt werden. Innovative Recyclingverfahren: Nachhaltige Wassernutzung ist der Schlüssel, um die knappe Ressource Wasser auch in Zukunft ausreichend zur Verfügung zu stellen. Bundesweite Maßnahmen: Ein flächendeckender Schutz für Flüsse, Seen und Meere ist notwendig, um die Gewässer vor schädlichen Einflüssen zu bewahren. Dazu gehören Schadstoffreduktion, Renaturierung und der Erhalt natürlicher Rückhalteflächen.

WasserZeichenBerlin 2025: Gemeinsam für den Wasserschutz

Die Demonstration Wa sserZeichenBerlin 2025 wird am Samstag, 22. März von 12 bis 15 Uhr stattfinden. Startpunkt ist der Hauptbahnhof (Washingtonplatz). Von dort wird die Route zu Fuß entlang des Spreeufers durch die Berliner Innenstadt führen.

2023 fand die erste WasserZeichen-Demonstration in Berlin statt, gefolgt von einem erfolgreichen Event im Jahr 2024, für das wir 24 Aktionspartner*innen gewinnen konnten. Um auch 2025 wieder ein starkes Zeichen für den Wasserschutz zu setzen, brauchen wir Eure Unterstützung.

Kommt zahlreich, kommt in Blau!

Alle Berliner*innen sind eingeladen, sich anzuschließen und Engagement für den Schutz unserer Gewässer zu zeigen. Bringt gerne kreative Transparente, Schilder und Botschaften mit. Die Organisator*innen ermutigen alle Teilnehmenden, sich in Blau zu kleiden, um die Bedeutung des Wassers und die Dringlichkeit der politischen Maßnahmen zu unterstreichen. Dies ist auch eine gute Gelegenheit die Farbe Blau wieder positiv mit Wasser und Wasserschutz zu verbinden (#NoAFD).

Lasst uns am Weltwassertag 2025 gemeinsam für den Schutz unseres wertvollsten Gutes – dem Wasser – eintreten!